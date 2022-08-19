لن يلحق بمواجهة ليفربول.. ريال مدريد يعلن انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد

أعلن ريال مدريد الإسباني عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو إلى صفوف الأخير.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:

ريال مدريد ومانشستر يونايتد توصلا لاتفاق بشان انتقال اللاعب كارلوس هنريكي كاسيميرو.

يود ريال مدريد التعبير عن امتنانه وحبه لكاسيميرو، اللاعب الذي كان جزءا من أسطورة هذا النادي.

منذ أن وصل في يناير 2013 ليلعب في صفوف "كاستيا" بعمر 20 عاما، كان كاسيميرو أحد أهم اللاعبين الصاعدين في واحدة من أهم وأنجح فترات تاريخنا.

خلال دفاعه عن قميص وشعار ريال مدريد، فاز بـ 18 بطولة: دوري أبطال أوروبا (5 مرات) - كأس العالم للأندية (3 مرات) - السوبر الأوروبي (3 مرات) - الدوري الإسباني (3 مرات) - كأس الملك (مرة واحدة) - السوبر الإسباني (3 مرات).

على المستوى الفردي، اختير كأفضل لاعب في السوبر الأوروبي الذي فاز به قبل بضعة أيام في هيلسنكي، كما تم ترشيحه للكرة الذهبية لعام 2022.

بالإضافة لهذا السجل الرائع، كاسيميرو دائما سيمثل قيم نادينا، فهو لاعب يحتذى به ومنح كل شيء لريال مدريد، الذي سيكون دائما بيته، ونتمنى له ولكل عائلته أفضل الحظ في المرحلة الجديدة من حياته.

يوم الإثنين القادم -22 أغسطس- سيتم توديعه في مدينة ريال مدريد الرياضية بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز، وسيظهر كاسيميرو أمام الإعلام في مؤتمر صحفي.

هذه الجزئية الأخيرة في البيان أنهت الجدل الدائر بشأن إمكانية لحاق كاسيميرو بمباراة مانشستر يونايتد المقبلة ضد ليفربول، التي ستقام في نفس يوم وداعه بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وفي الإطار ذاته أعلن مانشستر يونايتد الصفقة من جانبه ببيان جاء كالتالي:

مانشستر يونايتد سعيد بإعلان التوصل لاتفاق مع ريال مدريد بشان انتقال كاسيميرو.

الانتقال يتوقف على الاتفاق على الشروط الشخصية ومتطلبات تأشيرة المملكة المتحدة والكشف الطبي.

لعب كاسيميرو أكثر من 500 مباراة احترافية، تتضمن 63 مباراة دولية مع منتخب البرازيل. نتطلع للترحيب به في أولد ترافورد.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة تمت مقابل 60 مليون يورو و10 مليون في صورة متغيرات إضافية، بعقد يمتد حتى صيف 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

بذلك يبرم مانشستر يونايتد صفقته الرابعة هذا الصيف، بعد ليساندرو مارتينيز وتيريل مالاسيا وكريستيان إريكسن.

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