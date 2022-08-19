الإعلان عن عقوبات توخيل وكونتي بعد مشادة دربي لندن

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

مشادة بين توماس توخيل وأنطونيو كونتي

تعرض توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة مع الغرامة، فيما غُرّم فقط أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام.

ونشبت مشادة بين المدربين الألماني والإيطالي عقب صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وجاءت العقوبات كالآتي:

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إيقاف توماس توخيل لمباراة واحدة (ليدز يونايتد)

تغريم توخيل 35 ألف جنيه إسترليني

تغريم كونتي 15 ألف جنيه إسترليني

وعقب المباراة ذهب توخيل لمصافحة كونتي، وبدور جذب المدرب الإيطالي نظيره الألماني نحوه وهاجمه برأسه، لتنشب مشادة أخرى جديدة بينهما أقوى من المشادة الأولى.

واشتعل ملعب ستامفورد بريدج ويتدخل أعضاء الجهازين الفنيين للفريقين واللاعبين وأفراد الأمن.

وبعد نهاية المشاجرة بينهما أخرج الحكم البطاقة الحمراء لكلا المدربين.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة بي بي سي الإخبارية عن الطرد: " اعتقدت أنه عندما يتصافح شخصان فيجب أن ينظرا إلى أعين بعضهما البعض ولكنه كان له رأي آخر".

وأضاف "لم يكن هذا ضروريا ولكن كثير الأشياء لم تكن ضرورية أيضا".

وواصل عن ما حدث بعد الهدف الأول "لم يكن هناك أي مشكلة بخصوص ذلك".

واستكمل "كرة قدم لعبة عاطفية. لسنا بحاجة إلى إشعالها. لديك مدربين عاطفيين على خط التماس وهذا كل شيء".

واستطرد عن احتفاله بهدف تشيلسي الثاني "في منتصف الاحتفال اعتقدت أنه لا ينبغي أن أفعل ذلك. لقد كانت فرحة نقية بعد تعادل غير مستحق، قد تسيئ إلى الخصم ولكنهم فعلوا نفس الشيء بعد التعادل".

وأردف "أنا محبط بالطبع لأنه كان يجب أن نحقق الفوز، وكان يجب أن يتم إلغاء هدفي توتنام. من الصعب تقبل ذلك في زمن تقنية الفيديو".

وأتم "كان من الممكن أن يكون فوزا كبيرا لنا لأن الأداء كان رائعا للغاية والطريقة التي لعبنا بها ومدى انضباطنا".

ويلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد، بينما يلعب توتنام ضد ولفرهامبتون.

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