17 من 17.. زيزو يساهم بهدف أمام جميع منافسي الزمالك في الدوري

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي - أحمد سيد زيزو

واصل أحمد سيد زيزو هداف الزمالك تألقه ليساهم في أهداف الفريق للمباراة الثانية عشر على التوالي في جميع المسابقات.

وصنع زيزو هدف الزمالك الأول أمام فاركو من ركلة ركنية أودعها حسام عبد المجيد برأسية في الدقيقة 9 من الجولة 31 من الدوري المصري.

ورفع زيزو رصيده إلى المساهمة رقم 36 في جميع المسابقات، حيث سجل 21 هدفا وصنع 15 آخرين في 36 مباراة.

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وبذلك ساهم زيزو بالتسجيل أو الصناعة أمام الـ 17 منافسا في الدوري، إذ لم يسجل أمام المقاولون العرب وفاركو وغزل المحلة حتى الآن، فيما سجل في شباك البقية.

لكنه استطاع أن يصنع هدفا بنفس الطريقة عرضية من ركلة ركنية سكنت الشباك أمام الفرق الثلاث، ليصبح مساهما أمام جميع فرق الدوري بالأهداف.

ويسجل أو يصنع زيزو للمباراة الثانية عشر في مختلف المسابقات.

وجاءت مساهمات زيزو في آخر 12 مباراة كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

سجل أمام بيراميدز.

سجل هدفين أمام الجونة.

سجل هدفين وصنع هدفين أمام مصر للمقاصة.

سجل أمام الإسماعيلي

صنع أمام المقاولون العرب.

ويتصدر زيزو ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 19 هدفا والأكثر مساهمة تهديفية بصناعة 13 هدفا.

وبذلك ساهم زيزو في 53% من أهداف الزمالك في الدوري والتي وصل عددها إلى 60.

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