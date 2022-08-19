مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

شدد توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي على أن سوق انتقالات الفريق لم ينته بعد، مشيرا إلى أنه صفقته الجديدة كاسييدي يحتاج لبعض الوقت.

ويلعب تشيلسي مع ليدز يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب إيلاند رود.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عن المنافسة بين تشيلويل وكوكوريا: "لو لعبنا بأربعة مدافعين فسيكون هناك تنافس بينهما، ولكن بخمسة مدافعين هذا لا يحدث. تشيلويل ظهير، كوكوريا يمكنه فعل الدورين".

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وتابع عن صفقته الجديدة كاسييدي "سنمنحه الوقت لتعلم اللغة الإنجليزية والتكيف ثم نقيمه، المقارنة مع لامبارد لن تفيده بالطبع".

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع تشيزاري كاسييدي قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

وأضاف "كانتي سيغيب لبضعة أسابيع، إصابته قوية. برويا لبضعة أيام، وكوفاسيتش ما زال لديه مشاكل في الركبة. بوليسيتش عانى من مشاكل في وتر أكيليس ولكنه عاد للتدريبات".

وواصل "لقد رأيت بعض "الكوميكس" عن الأمر وكل من في مبنى التدريبات هنا مزح على الأمر. لا مشكلة".

واستطرد "ما زلنا نشطين في السوق ونعرف ما يمكن أن يكون ممكنا. نبحث عن جودة عالية وشخصية تناسب مجموعتنا وفريقنا".

وأتم "اللعب على سبيل الإعارة شيء وفي تشيلسي شيء آخر. بينما كان يخطو الخطوة التالية، تعرض للإصابة في فترة التحضير للموسم والآن. يمكنه القيام بذلك ولكن حجم الفريق يمنحه فرصة كبيرة ".

تشيلسي فاز في المباراة الأولى على إيفرتون بهدف دون رد ثم تعادل مع توتنام بهدفين لكل فريق.

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