مؤتمر كلوب: النتائج الأخيرة في أولد ترافورد لن تساعد.. وأبحث عن الأداء قبل النتيجة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 12:28

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

شدد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على أنّ النتائج الأخيرة للفريق في معقل مانشستر يونايتد ليست دليلا على شيء.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، وكان الريدز فازوا في أخر زيارة بخمسة أهداف دون رد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "النتائج الأخيرة في أولد ترافورد لن تساعد هذه المرة، ربما نكون أكثر حماسا لكن الوضع مختلف الآن".

أخبار متعلقة
تقرير: بداية النهاية؟ تين هاج يفكر في إبعاد ماجواير عن مواجهة ليفربول قائمة غيابات ليفربول تصل إلى 10 لاعبين ماذا قدم صلاح مع ليفربول في مواجهة كريستال بالاس جناح ليفربول: سنقاتل أمام يونايتد ونعيد الأمور إلى نصابها الصحيح

وعن مباراة يونايتد الأخيرة أمام برينتفورد، قال: "لم يكن أسبوعا جيدا بالنسبة لهم، سمعت الشوط الأول خلال راديو TalkSport، كنت على وشك أن أتصل بـ جابي أجبونلاهور (لاعب أستون فيلا السابق) وسؤاله أين كانت العقلية التي تتحدث عن افتقار لاعبي يونايتد لها عندما هزمناكم 6-0 في أول موسم لي هنا".

وأضاف "عندما انضممت إلى ليفربول، شعرت بالمسؤولية تجاه الفريق بعد يوم واحد فقط، لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، لكن الأمر ليس سهلا عندما يتعين عليك إعادة البناء وتغيير الكثير من الأشياء".

وتابع "نحن كنا جيدون حقا أمام كريستال بالاس، لم أشعر بعد الطرد أننا كنا 10 لاعبين فقط في الملعب، رغم قلة العدد وضعناهم تحت ضغط شديد لكن مباراتنا الأولى أمام فولام لم يكن الأداء جيد".

وواصل "نحن نسعى نحو الأداء الجيد في الملعب، بالطبع أريد النتائج لكن هذا لا يأتي سوى بالأداء".

وعن حديثه مع داروين نونيز، أجاب: "تحدثنا بالطبع إنه محبط للغاية من نفسه ويعلم أنه مخطأ، العواطف تتدخل في بعض الأحيان لكن نحرص على ألا تحدث مرة أخرى".

وعن إصابات الفريق، أوضح "جو جوميز سيبدأ أمام مانشستر يونايتد أما ديوجو جوتا وكورتيس جونز اقتربا من اللياقة البدينة لكن ليس لديها فرصة للمشاركة بينما تدرب روبرتو فيرمينو بشكل طبيعي وجاهز".

ولم يحقق ليفربول ومانشستر يونايتد أي فوز حتى الآن في الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين، إذ يمتلك الريدز نقطتين من تعادلين فيما لا يحمل الشياطين الحمر أي نقاط بعد خسارتين.

ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا سواريز لـ نونيز: السقوط والنهوض سيجعلانك أقوى مؤتمر تين هاج قبل مواجهة ليفربول - عن احتجاج الجماهير وصفقة كاسيميرو ومصير رونالدو مؤتمر أرتيتا - عن تجديد عقد ساكا والإصابات.. وأخطاء رامسديل الرابعة .. كاسييدي من إنتر ميلان إلى تشيلسي مؤتمر أنشيلوني: كاسيميرو أبلغنا برغبة في الرحيل عن ريال مدريد.. لا شيء رسمي بعد فان دايك عن مواجهة مانشستر يونايتد: سنفعل كل شيء للفوز هناك
أخر الأخبار
الصفقة الثامنة.. ندومبيلي إلى نابولي 14 دقيقة | الكرة المصرية
17 من 17.. زيزو يساهم بهدف أمام جميع منافسي الزمالك في الدوري 37 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - المقاولون العرب (2) - (0) مصر للمقاصة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – لويس إدوارد يقود المقاولون العرب.. وأحمد طارق سليمان أساسي مع مصر للمقاصة ساعة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - شكري نجيب يقود الهجوم السكندري لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة الونش.. زيزو والجزيري يقودان هجوم الأبيض أمام فاركو ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة