مؤتمر كلوب: النتائج الأخيرة في أولد ترافورد لن تساعد.. وأبحث عن الأداء قبل النتيجة

شدد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على أنّ النتائج الأخيرة للفريق في معقل مانشستر يونايتد ليست دليلا على شيء.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، وكان الريدز فازوا في أخر زيارة بخمسة أهداف دون رد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "النتائج الأخيرة في أولد ترافورد لن تساعد هذه المرة، ربما نكون أكثر حماسا لكن الوضع مختلف الآن".

وعن مباراة يونايتد الأخيرة أمام برينتفورد، قال: "لم يكن أسبوعا جيدا بالنسبة لهم، سمعت الشوط الأول خلال راديو TalkSport، كنت على وشك أن أتصل بـ جابي أجبونلاهور (لاعب أستون فيلا السابق) وسؤاله أين كانت العقلية التي تتحدث عن افتقار لاعبي يونايتد لها عندما هزمناكم 6-0 في أول موسم لي هنا".

وأضاف "عندما انضممت إلى ليفربول، شعرت بالمسؤولية تجاه الفريق بعد يوم واحد فقط، لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، لكن الأمر ليس سهلا عندما يتعين عليك إعادة البناء وتغيير الكثير من الأشياء".

وتابع "نحن كنا جيدون حقا أمام كريستال بالاس، لم أشعر بعد الطرد أننا كنا 10 لاعبين فقط في الملعب، رغم قلة العدد وضعناهم تحت ضغط شديد لكن مباراتنا الأولى أمام فولام لم يكن الأداء جيد".

وواصل "نحن نسعى نحو الأداء الجيد في الملعب، بالطبع أريد النتائج لكن هذا لا يأتي سوى بالأداء".

وعن حديثه مع داروين نونيز، أجاب: "تحدثنا بالطبع إنه محبط للغاية من نفسه ويعلم أنه مخطأ، العواطف تتدخل في بعض الأحيان لكن نحرص على ألا تحدث مرة أخرى".

وعن إصابات الفريق، أوضح "جو جوميز سيبدأ أمام مانشستر يونايتد أما ديوجو جوتا وكورتيس جونز اقتربا من اللياقة البدينة لكن ليس لديها فرصة للمشاركة بينما تدرب روبرتو فيرمينو بشكل طبيعي وجاهز".

ولم يحقق ليفربول ومانشستر يونايتد أي فوز حتى الآن في الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين، إذ يمتلك الريدز نقطتين من تعادلين فيما لا يحمل الشياطين الحمر أي نقاط بعد خسارتين.