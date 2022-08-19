مؤتمر أنشيلوني: كاسيميرو أبلغنا برغبة في الرحيل عن ريال مدريد.. لا شيء رسمي بعد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد رغبة لاعبه البرازيلي كاسيميرو في الرحيل قبل مواجهة سيلتا فيجو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني

ويقترب البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من الانتقال لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سيلتا فيجو: "لقد تحدثت معه، يريد تجربة تحد جديد والنادي يتفهم ذلك".

وأضاف " يجب أن نحترم هذه الرغبة. هناك مفاوضات ولكن الأمر لم يتم بعد. إنه لا يزال لاعبنا ولكن إرادته هي الرحيل".

وواصل "هل حاولت إقناعه؟ "لا ، لقد استمعت فقط. لقد ساعدنا كثيرا. استمعت إلى رغبتهـ إذا سارت الأمور على ما يرام وكان هناك اتفاق فإننا نتمنى له الأفضل وننظر إلى ما لدينا".

وتابع "من الصعب التحدث، لكننا لا نعرف ماذا سيحدث. إذا لم يبق فإن الشكر كبير له".

وواصل "ماذا سنخسر مع رحيله؟ لاعب يربط بشكل جيد للغاية مع لاعبي خط الوسط الآخرين وبجودة أكبر. مع مودريتش وكروس، إنه مهم وكان مفتاح نجاح مدريد".

واستكمل "أسمع وأقرأ أشياء في بعض الأحيان ولكن لا أستمع لا، بالأمس أدركت أن هذا يمكن أن يحدث. الخطط لا تتغير عليهم القتال والمنافسة معه أو بدونه. هذا ما قيل، نحن جميعًا ندرك أهميته".

واستطرد "لدينا بدائل يمكنها اللعب هناك. لقد لعب تشواميني في هذا المركزـ إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في السوق. يمكن أن يلعب كروس هناك مثلما حدث من قبل".

وأردف عن تشواميني "إنه مستعد للعب مع مدريد، عليه أن يتحسن لكنه لاعب كرة قدم جيد. إنه ليس كاسيميرو لكنه لاعب رائع".

وواصل "لماذا قد يرحل لاعب عن ناد فاز بدوري أبطال أوروبا لآخر يعاني؟ لا يمكنني الإجابة، إنها أسبابه الشخصية وهو من يتحدث عنها".

وأتم "لدينا ستة لاعبي خط وسط إذا غادر وهذا عدد كاف للتعامل مع الموسم بأكمله".

صحيفة "ماركا" الإسبانية أوضحت أن كاسيميرو سيخضع للفحص الطبي اليوم الجمعة بعد الحصول على إذن من ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن الاتفاق بين الناديين لا يزال أقرب إلى 70 مليون يورو من 60 مليون يورو.

وذكر سيرخيو سانتوس صحفي منصة Relevo الإسبانية أن اجتماعًا دار بين كاسيميرو وفلورنتينو بيريز رئيس النادي في المدينة الرياضية "فالديبيباس".

وأوضح بيريز لـ كاسيميرو أن ريال مدريد ليس في حاجة للبيع، لكنه في الوقت ذاته ترك الاختيار لـ كاسيميرو ليقرر مصيره.

ويميل كاسيميرو، وفقًا للتقرير، للموافقة على عرض مانشستر يونايتد الذي وصفته تقارير صحفية عدة بالجنوني.

ويمتلك كاسيميرو عقدًا مع ريال مدريد حتى 2025، بينما يعرض عليه مانشستر يونايتد عقدًا لـ 4 أعوام مع إمكانية التمديد لعام آخر.

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