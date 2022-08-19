وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 12:57

كتب : محمد عبد العظيم

كيتا بالدي - كالياري

كشف فيديريكو باستوريللو، وكيل أعمال اللاعب السنغالي كيتا بالدي حقيقة مفاوضات مع الأهلي بخصوص انتقال اللاعب.

وقال باستوريللو لـ FilGoal.com: المفاوضات مع الأهلي؟ لم نتلق أي شيء من النادي".

وأصبح بالدي لاعبا حرا بعد نهاية عقده مع كاليري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي.

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صاحب الـ27 عاما تم تصعيده إلى الفريق الأول للاتسيو الإيطالي في 2013 ثم انتقل إلى موناكو الفرنسي صيف 2017.

وتخلل فترته مع موناكو إعاراتين إلى إنتر وسامبدوريا الإيطاليين.

ولعب بالدي 185 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 41 هدفا وصنع 21 آخر.

وتوج كيتا بالدي رفقة منتخب السنغال بلقب أمم إفريقيا 2022 للمرة الأولى في تاريخهم بعد الفوز على مصر في النهائي.

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