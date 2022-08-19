مرتضى: تم إيقاف الحكم الصادر بالحبس ضدي.. لن أرحل عن الزمالك إلا في هذه الحالة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف الحكم الصادر ضده بالحبس في وقت سابق.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر قناة الزمالك: "تم إيقاف الحكم الصادر ضدي بالحبس".

وأضاف "لن أرحل عن نادي الزمالك إلا بأمر الله وقرار من الجمعية العمومية".

وأوضح محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في وقت سابق توقيع عقوبة الحبس على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وسبق أن أعلن نادي الزمالك الشهر الماضي، في بيان رسمي إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ضد مرتضى منصور رئيس النادي وإلغاءها في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي الشهر الماضي.

وأشار بيان الزمالك إلى أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكما نهائيا صباح اليوم برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس محكمة الاستئناف وعضوية سامي شومان وهشام عبد المعطي وسامح موسى.

وتضمن الحكم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإلغاءها ضد مرتضى منصور.

وكانت محكة الدرجة الأولى قد أصدرت في إبريل الماضي حكما بحبس مرتضى لمدة سنة بسبب اتهام الخطيب له بسبه عبر صفحته الرسمية.

واستأنف مرتضى منصور على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية والتي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي.

وقررت المحكمة وقتها تأجيل الجلسة حتى جلسة اليوم الأحد والتي حددتها المحكمة للنطق بالحكم.

وفقا للبيان فإن بعض المسؤولين في الدولة قد عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات عبر بيان مشترك إلا أن رئيس النادي الأهلي رفض.

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