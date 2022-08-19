مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن تحركات النادي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتدب مانشستر سيتي هذا الصيف إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وسيرجيو جوميز من أندرلخت والحارس ستيفان أورتيجا بعد نهاية تعاقده مع أرمينيا بيلفيلد بجانب جوليان ألفاريز من ريفر بليت بعد أن حسم النادي التعاقد معه منذ يناير الماضي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنّ سوق الانتقالات بالنسبة لنا انتهى، لكن إذا رحل لاعب أو حدث شيئا غير متوقع، وقتها من الممكن أن نتحرك".

وعن مصير سيلفا، أجاب: "إنه لاعبنا يعلم رغبتنا أنا وزملائه في الفريق، لكن ما سيحدث؟ لا أعلم".

وواصل الحديث عن اللاعبين "سيرجيو جوميز يتأقلم بشكل جيد، من الممكن أن يكون ضمن خططي غدا".

وعن هالاند، أوضح "نحن سعداء لامتلاكه في الفريق، إنها مجرد مسألة وقت والكثير من المباريات".

وعن وضع ليفربول الحالي، قال: "لازلنا في البداية، لم يمر سوى جولتين، نحن نحترم كل الفرق وأركز فقط على تحسين الأداء في الملعب، نحن سنواجه نيوكاسل غدا لذلك لا تسألني سوى عن الخصم المقبل".

ولم يحقق ليفربول أي فوز حتى الآن في الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين، حيث تعادل في المباراتين أمام فولام وكريستال بالاس.

وعن ودية برشلونة، أوضح "سأشرك اللاعبون الذين لن يحظوا بفرصة أمام نيوكاسل، لكن سأصطحب كل المجموعة، على أي حال بداية من سبتمبر الجميع سيشارك لأننا سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام".

وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بأفضل طريقة ممكنة بعد حصد 6 نقاط من المباراتين.

ويواجه الفريق السماوي نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك الأحد المقبل في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وسيسافر الفريق إلى كتالونيا الأربعاء المقبل من أجل خوض ودية أمام برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

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