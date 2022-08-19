مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن تحركات النادي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتدب مانشستر سيتي هذا الصيف إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وسيرجيو جوميز من أندرلخت والحارس ستيفان أورتيجا بعد نهاية تعاقده مع أرمينيا بيلفيلد بجانب جوليان ألفاريز من ريفر بليت بعد أن حسم النادي التعاقد معه منذ يناير الماضي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنّ سوق الانتقالات بالنسبة لنا انتهى، لكن إذا رحل لاعب أو حدث شيئا غير متوقع، وقتها من الممكن أن نتحرك".

أخبار متعلقة
إيمري يغلق الباب في وجه برشلونة: فويث سعيد جدا في فياريال بويج: قرار برشلونة بشأني كان مؤلما.. لم يعاملوني كما تمنيت سبورت: برشلونة يحدد مدافعه الجديد تقارير: آمال برشلونة تنتهي.. ودخول سان جيرمان في صفقة بيرناردو سيلفا

وعن مصير سيلفا، أجاب: "إنه لاعبنا يعلم رغبتنا أنا وزملائه في الفريق، لكن ما سيحدث؟ لا أعلم".

وواصل الحديث عن اللاعبين "سيرجيو جوميز يتأقلم بشكل جيد، من الممكن أن يكون ضمن خططي غدا".

وعن هالاند، أوضح "نحن سعداء لامتلاكه في الفريق، إنها مجرد مسألة وقت والكثير من المباريات".

وعن وضع ليفربول الحالي، قال: "لازلنا في البداية، لم يمر سوى جولتين، نحن نحترم كل الفرق وأركز فقط على تحسين الأداء في الملعب، نحن سنواجه نيوكاسل غدا لذلك لا تسألني سوى عن الخصم المقبل".

ولم يحقق ليفربول أي فوز حتى الآن في الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين، حيث تعادل في المباراتين أمام فولام وكريستال بالاس.

وعن ودية برشلونة، أوضح "سأشرك اللاعبون الذين لن يحظوا بفرصة أمام نيوكاسل، لكن سأصطحب كل المجموعة، على أي حال بداية من سبتمبر الجميع سيشارك لأننا سنلعب مباراة كل ثلاثة أيام".

وبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بأفضل طريقة ممكنة بعد حصد 6 نقاط من المباراتين.

ويواجه الفريق السماوي نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك الأحد المقبل في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وسيسافر الفريق إلى كتالونيا الأربعاء المقبل من أجل خوض ودية أمام برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

اقرأ أيضا

حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب السنغال

نجم ريال مدريد يعلن رغبته في الرحيل

مؤتمر قوي من كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد

رد حاسم من مرضتى منصور على الحكم بحبسه

فياريال الدوري الإسباني الشارقة باكو ألكاسير
نرشح لكم
مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع سواريز لـ نونيز: السقوط والنهوض سيجعلانك أقوى مؤتمر تين هاج قبل مواجهة ليفربول - عن احتجاج الجماهير وصفقة كاسيميرو ومصير رونالدو مؤتمر أرتيتا - عن تجديد عقد ساكا والإصابات.. وأخطاء رامسديل الرابعة .. كاسييدي من إنتر ميلان إلى تشيلسي مؤتمر أنشيلوني: كاسيميرو أبلغنا برغبة في الرحيل عن ريال مدريد.. لا شيء رسمي بعد مؤتمر كلوب: النتائج الأخيرة في أولد ترافورد لن تساعد.. وأبحث عن الأداء قبل النتيجة فان دايك عن مواجهة مانشستر يونايتد: سنفعل كل شيء للفوز هناك
أخر الأخبار
الصفقة الثامنة.. ندومبيلي إلى نابولي 16 دقيقة | الكرة المصرية
17 من 17.. زيزو يساهم بهدف أمام جميع منافسي الزمالك في الدوري 39 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - المقاولون العرب (2) - (0) مصر للمقاصة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – لويس إدوارد يقود المقاولون العرب.. وأحمد طارق سليمان أساسي مع مصر للمقاصة ساعة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - شكري نجيب يقود الهجوم السكندري لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة الونش.. زيزو والجزيري يقودان هجوم الأبيض أمام فاركو ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة