سواريز لـ نونيز: السقوط والنهوض سيجعلانك أقوى

مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع

مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا

مؤتمر تين هاج قبل مواجهة ليفربول - عن احتجاج الجماهير وصفقة كاسيميرو ومصير رونالدو

مؤتمر أرتيتا - عن تجديد عقد ساكا والإصابات.. وأخطاء رامسديل

الرابعة .. كاسييدي من إنتر ميلان إلى تشيلسي

مؤتمر أنشيلوني: كاسيميرو أبلغنا برغبة في الرحيل عن ريال مدريد.. لا شيء رسمي بعد

مؤتمر كلوب: النتائج الأخيرة في أولد ترافورد لن تساعد.. وأبحث عن الأداء قبل النتيجة

فان دايك عن مواجهة مانشستر يونايتد: سنفعل كل شيء للفوز هناك