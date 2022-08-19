الرابعة .. كاسييدي من إنتر ميلان إلى تشيلسي

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

تشيزاري كاسييدي - تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع تشيزاري كاسييدي قادما من إنتر ميلان الإيطالي.

ووقع ابن الـ19 عاما على عقد انتقاله لمدة ست سنوات.

بحسب سكاي سبورتس، فإن الصفقة كلفت تشيلسي حوالي 15 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون إضافات.

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ويمكن للاعب الإيطالي اللعب في كل مراكز خط الوسط.

كاسييدي دخل إلى قائمة الفريق الأول لإنتر في عدة مباريات خلال الموسم الماضي ولكنه لم يشارك في أي دقيقة.

ولعب 105 مباراة مع فرق الشباب في إنتر ميلان باختلاف الفئات السنية.

سجل خلالها 40 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وسيكون كاسييدي هو الصفقة الرابعة لتشيلسي بعد كل من مارتن كوكوريا وكاليدو كوليبالي ورحيم ستيرلنج.

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