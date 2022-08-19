مؤتمر تين هاج قبل مواجهة ليفربول - عن احتجاج الجماهير وصفقة كاسيميرو ومصير رونالدو

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 14:54

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي على أنه ليس من الصعب أن يتحسن فريقه بعد البداية السيئة، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج لدعم الجماهير.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول الإثنين المقبل على أولد ترافورد بعد خسارة أول مباراتين أمام برايتون وبرينتفورد.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول: "كاسيميرو؟ لا يمكنني الحديث عن أي شيء".

أخبار متعلقة
مؤتمر أرتيتا - عن تجديد عقد ساكا والإصابات.. وأخطاء رامسديل الرابعة .. كاسييدي من إنتر ميلان إلى تشيلسي مؤتمر أنشيلوني: كاسيميرو أبلغنا برغبة في الرحيل عن ريال مدريد.. لا شيء رسمي بعد وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي

وأضاف عن الأداء أمام برينتفورد "تدخل كل مباراة ولديك خطة، بعد المباراة تفحص كل شيء. من الواضح أنه كان هناك عديد الأشياء الخاطئة ولكن لا يمكنك الحديث عن أي شيء عندما يكون السلوك غير صحيح".

وتابع "لم أر قتالية من اللاعبين يومها ويجب أن يقاتلوا من الدقيقة الأولى. أنا أحلل نفسي، أسمع ما يقال من انتقادات وأنتبه للجيد فيها ولا اهتم بالبقية".

وواصل عن رونالدو "إنه في خططنا، لا أعلم لماذا هو محور تركيزكم. بعد الخسارة أمام برينتفورد فقط تحدجثتم عن سلوك رونالدو ولكن كان يجب ان تتحدثوا عن سلوك جميع اللاعبين بما فيهم رونالدو".

واستكمل عن الاحتاجات المنتظرة ضد ملاك النادي "يمكنني فقط أن أقول بأن الملاك يريدون أن يفوزوا ونحن نرغب في دعم الجماهير لنا. لم أقض وقتا طويلا في النادي بعد ولكنني أعرف التاريخ. يجب ان نقاتل معا".

وتخطط جماهير مانشستر يونايتد لاحتجاجات كبيرة ضد ملاك النادي قبل مواجهة ليفربول أمام ملعب اولد ترافورد.

وأردف "مارسيال عاد للتدريبات الجماعية مع الفريق".

واستطرد "أعرف العداوة التاريخية بين مانشستر وليفربول، علينا أن نفوز في كل مباراة ولكن بشكل خاص هذه المباراة".

وأتم "ليس من الصعب تحفيز هذا الفريق، إنهم يعملون بشكل جيد للغاية في التدريبات منذ بداية الموسم".

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول في الدوري منذ موسم 2017-2018.

اقرأ أيضا

حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب السنغال

نجم ريال مدريد يعلن رغبته في الرحيل

مؤتمر قوي من كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد

رد حاسم من مرتضى منصور على الحكم بحبسه

مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع مؤتمر جوارديولا - عن ما تبقى من سوق الانتقالات.. ودية برشلونة ومصير بيرناردو سيلفا سواريز لـ نونيز: السقوط والنهوض سيجعلانك أقوى مؤتمر أرتيتا - عن تجديد عقد ساكا والإصابات.. وأخطاء رامسديل الرابعة .. كاسييدي من إنتر ميلان إلى تشيلسي مؤتمر أنشيلوني: كاسيميرو أبلغنا برغبة في الرحيل عن ريال مدريد.. لا شيء رسمي بعد مؤتمر كلوب: النتائج الأخيرة في أولد ترافورد لن تساعد.. وأبحث عن الأداء قبل النتيجة فان دايك عن مواجهة مانشستر يونايتد: سنفعل كل شيء للفوز هناك
أخر الأخبار
الصفقة الثامنة.. ندومبيلي إلى نابولي 15 دقيقة | الكرة المصرية
17 من 17.. زيزو يساهم بهدف أمام جميع منافسي الزمالك في الدوري 39 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - المقاولون العرب (2) - (0) مصر للمقاصة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التشكيل – لويس إدوارد يقود المقاولون العرب.. وأحمد طارق سليمان أساسي مع مصر للمقاصة ساعة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - فاركو (0) - (1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
تشكيل فاركو - شكري نجيب يقود الهجوم السكندري لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - عودة الونش.. زيزو والجزيري يقودان هجوم الأبيض أمام فاركو ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر توخيل: سوق تشيلسي لم ينته بعد.. وكانتي سيغيب لأسابيع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة