مؤتمر تين هاج قبل مواجهة ليفربول - عن احتجاج الجماهير وصفقة كاسيميرو ومصير رونالدو

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي على أنه ليس من الصعب أن يتحسن فريقه بعد البداية السيئة، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج لدعم الجماهير.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول الإثنين المقبل على أولد ترافورد بعد خسارة أول مباراتين أمام برايتون وبرينتفورد.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول: "كاسيميرو؟ لا يمكنني الحديث عن أي شيء".

وأضاف عن الأداء أمام برينتفورد "تدخل كل مباراة ولديك خطة، بعد المباراة تفحص كل شيء. من الواضح أنه كان هناك عديد الأشياء الخاطئة ولكن لا يمكنك الحديث عن أي شيء عندما يكون السلوك غير صحيح".

وتابع "لم أر قتالية من اللاعبين يومها ويجب أن يقاتلوا من الدقيقة الأولى. أنا أحلل نفسي، أسمع ما يقال من انتقادات وأنتبه للجيد فيها ولا اهتم بالبقية".

وواصل عن رونالدو "إنه في خططنا، لا أعلم لماذا هو محور تركيزكم. بعد الخسارة أمام برينتفورد فقط تحدجثتم عن سلوك رونالدو ولكن كان يجب ان تتحدثوا عن سلوك جميع اللاعبين بما فيهم رونالدو".

واستكمل عن الاحتاجات المنتظرة ضد ملاك النادي "يمكنني فقط أن أقول بأن الملاك يريدون أن يفوزوا ونحن نرغب في دعم الجماهير لنا. لم أقض وقتا طويلا في النادي بعد ولكنني أعرف التاريخ. يجب ان نقاتل معا".

وتخطط جماهير مانشستر يونايتد لاحتجاجات كبيرة ضد ملاك النادي قبل مواجهة ليفربول أمام ملعب اولد ترافورد.

وأردف "مارسيال عاد للتدريبات الجماعية مع الفريق".

واستطرد "أعرف العداوة التاريخية بين مانشستر وليفربول، علينا أن نفوز في كل مباراة ولكن بشكل خاص هذه المباراة".

وأتم "ليس من الصعب تحفيز هذا الفريق، إنهم يعملون بشكل جيد للغاية في التدريبات منذ بداية الموسم".

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على ليفربول في الدوري منذ موسم 2017-2018.

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