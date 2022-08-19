مؤتمر أرتيتا - عن تجديد عقد ساكا والإصابات.. وأخطاء رامسديل

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على جاهزية اللاعبين قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي.

كما أوضح مستقبل هيكتور بيلرين وإينسلي مايتلاند نيلز والشائعات حول نيكولا بيبي.

ويحل أرسنال ضيفا على بورنموث غدا -السبت- على ملعب دين كورت في ثالث جولات المسابقة.

وافتتح أرتيتا مؤتمره الصحفي قائلا: "جميع اللاعبين بخير، لقد رأينا سميث روي المباراة السابقة بينما شارك فابيو فييرا وسيدريك سواريش مع الفريق تحت 21 عاما".

وبسؤاله عما إذا كانت البداية الجيدة للفريق تغنيهم عن التعاقدات، ردّ: "لا، نحن مازلنا في الوضع ذاته، نحن نركز الآن أكثر على اللاعبين لدينا لكن السوق يعطيك خيارات كثيرة".

مستقبل اللاعبين

عن بيبي، قال: "لدينا فريقًا كبيرًا وسمحنا لبعض اللاعبين بالمغادرة، حتى نهاية سوق الانتقالات يمكن أن يحدث أي شيء".

وبالنسبة لـ بيلرين ومايتلاند نيلز: "نحن نتحدث عن مستقبلهم بشكل خاص لا أستطيع أن أفصح عن ذلك الآن".

وعن تجديد عقد بوكايو ساكا: "نحن كناد وبوكايو وعائلته ووكيله جميعًا متفقون على الأمر ذاته، يتبقى فقط أن يكون على الورق، أود أن انتهي من ذلك قبل بداية الموسم حتى لا يتشتت اللاعب لكن تلك الأمور تأخد وقتًا".

الصفقات الجديدة

عن ماركينيوس: "سعيد جدا بتواجده، إنه يتكيف بشكل جيد حقًا، هو شخصية محبوبة حتى لو لم تكن لغته جيدة بعد. سنحتفظ به هنا لبضعة أشهر أخرى ونتأكد من أنه يثبت نفسه ثم نرى ما هو الأفضل لتطوره".

وعن فييرا: "ما هو لافت حقا أنني سوف استخدمه في الكثير من المراكز، وهذا سيعطيني الكثير من الخيارات لكن أفضل الآن العلاقة التي تجمعه مع سميث روي على الجانب الأيسر".

وأتم أرتيتا تصريحاته بالحديث عن آرون رامسديل: "بدايته للموسم جيدة للغاية، أنه يراقب أخطائه ويتعلم منها، وهذا ما نريده".

وافتتح أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي بأفضل طريقة ممكنة بعدما حصد 6 نقاط من المباراتين التي خاضهما الفريق.

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