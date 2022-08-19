مواعيد مباريات اليوم 19 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.. صراع اللقب والهبوط في الدوري

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 10:34

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

يحل الزمالك ضيفا على فاركو فيما يستضيف بيراميدز نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

بينما يفتتح إشبيلية مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني في العاشرة مساء على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

تعرف على جميع مباريات اليوم من هنا.

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الدوري المصري

فاركو x الزمالك - 6 ونصف مساء - استاد الإسكندرية - أون تايم سبورتس 1.

مصر للمقاصة x المقاولون العرب - 6 ونصف مساء - استاد الكلية الحربية - أون تايم سبورتس 3.

بيراميدز x سموحة - 9 مساء - استاد الدفاع الجوي - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

إسبانيول x رايو فايكانو - 8 مساء - استاد باور 8 - بي إن سبورتس 1.

إشبيلية x بلد الوليد - 10 مساء - ملعب رامون سانشيز بيزخوان - بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

أوليمبيك ليون x تروا - 9 مساء -ملعب جروباما- بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ x هيرتا برلين - 8 ونصف مساء - ملعب بروسيا بارك.

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