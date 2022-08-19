وائل رياض: أعددت قائمة من 120 لاعبا لـ ميكالي.. لن نترك شيئا للصدفة

شدد وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي على أنه أعد قائمة كبيرة من اللاعبين لمتابعتهم تمهيدا لانضمام الأصلح للمنتخب مشيرا إلى أن الجهاز الفني الجديد لن يترك شيئا للصدفة.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض، عصام الحضري وتياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

وقال وائل رياض في تصريحات لقناة المحور: "بدأنا العمل من الآن للاستعداد لمباراتي شهر أكتوبر، لن نترك شيئا للصدفة".

وأضاف "قدمت لروجيرو ميكالي قائمة بـ120 لاعبا شاهدناهم في الفترة الأخيرة للاختيار بينهم، وقمنا بإجراء نقاشات عنهم وبدأنا في متابعتهم".

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

وتابع :شعرت بالاطئمنان وأنا أجهز قائمة اللاعبين وأتابعهم، لدينا القدرة لفعل شيء جيد".

وواصل "المعسكر الأول سيكون خارج الأجندة الدولية للتعرف على اللاعبين بشكل أكبر وأتمنى مساعدة الأندية لنا فيما يخص ضم اللاعبين".

وأتم "لن يكون هناك إجهاد بأي شكل من الأشكال، أتمنى تعاون الأندية لأننا مضغوطين بشكل كبير".

وتحدد موعد المعسكر الأول لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد من 1 إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر.

ويمثل المعسكر افتتاح استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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