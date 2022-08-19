وائل رياض: أعددت قائمة من 120 لاعبا لـ ميكالي.. لن نترك شيئا للصدفة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر الأولمبي

شدد وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي على أنه أعد قائمة كبيرة من اللاعبين لمتابعتهم تمهيدا لانضمام الأصلح للمنتخب مشيرا إلى أن الجهاز الفني الجديد لن يترك شيئا للصدفة.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض، عصام الحضري وتياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

وقال وائل رياض في تصريحات لقناة المحور: "بدأنا العمل من الآن للاستعداد لمباراتي شهر أكتوبر، لن نترك شيئا للصدفة".

أخبار متعلقة
ياكوبسن يعلن فسخ تعاقده مع نادي سموحة مواعيد مباريات اليوم 19 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.. صراع اللقب والهبوط في الدوري دوري المؤتمر الأوروبي - فوز فياريال ووست هام وفيورنتينا ضياء السيد لـ في الجول: لا أعرف سبب زيارة كيروش لـ مصر.. واستأذنت قبل الإعلان على حسابي

وأضاف "قدمت لروجيرو ميكالي قائمة بـ120 لاعبا شاهدناهم في الفترة الأخيرة للاختيار بينهم، وقمنا بإجراء نقاشات عنهم وبدأنا في متابعتهم".

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

وتابع :شعرت بالاطئمنان وأنا أجهز قائمة اللاعبين وأتابعهم، لدينا القدرة لفعل شيء جيد".

وواصل "المعسكر الأول سيكون خارج الأجندة الدولية للتعرف على اللاعبين بشكل أكبر وأتمنى مساعدة الأندية لنا فيما يخص ضم اللاعبين".

وأتم "لن يكون هناك إجهاد بأي شكل من الأشكال، أتمنى تعاون الأندية لأننا مضغوطين بشكل كبير".

وتحدد موعد المعسكر الأول لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد من 1 إلى 8 سبتمبر لإقامة المعسكر.

ويمثل المعسكر افتتاح استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

طالع أيضا:

خاص – تفاصيل تعاقد زكريا الوردي مع الزمالك

كرة يد – لقب لثنائي منتخب مصر في رومانيا

توتي: هذا سعر صلاح الآن

شاهد - حكاية حسام عرفات التي وضعته في منزلة الملهمين

إلياس الجلاصي يعتذر للإسماعيلي

وائل رياض مصر منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا - من أجل باريس 2024.. الكشف عن منافسي منتخب مصر الأولمبي المحتملين كأس العرب للناشئين - عمر سيد معوض يقود قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة المنتخب الأولمبي ينتظر تحديد خارطة الطريق إلى أولمبياد باريس بعضها مفاجئ.. حازم إمام يختار الأفضل في الدوري وتاريخ الكرة المصرية حازم إمام يكشف حقيقة رغبة فيتوريا في عدم ضم لاعبي الأهلي.. وملاحظة عن الدوري إيهاب الكومي يتحدث عن.. انضمام لاعبي الأهلي وإلغاء منصب وحضور الجماهير في الكأس تحديد موعد المعسكر الأول لـ منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة ميكالي ميكالي يجتمع مع الحضري ووائل رياض
أخر الأخبار
مؤتمر أرتيتا - عن تجديد عقد ساكا والإصابات.. وأخطاء رامسديل 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرابعة .. كاسييدي من إنتر ميلان إلى تشيلسي 54 دقيقة | ميركاتو
وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوني: كاسيميرو أبلغنا برغبة في الرحيل عن ريال مدريد.. لا شيء رسمي بعد ساعة | ميركاتو
مؤتمر كلوب: النتائج الأخيرة في أولد ترافورد لن تساعد.. وأبحث عن الأداء قبل النتيجة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
برازيلي جديد يغادر.. رينيير من ريال مدريد إلى جيرونا 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول: مكافأة تحفيزية من إدارة الاتحاد للاعبين لضمان البقاء 2 ساعة | الكرة المصرية
فان دايك عن مواجهة مانشستر يونايتد: سنفعل كل شيء للفوز هناك 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة