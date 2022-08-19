برازيلي جديد يغادر.. رينيير من ريال مدريد إلى جيرونا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

رينيير خيسوس إلى جيرونا

أعلن نادي ريال مدريد انتقال لاعبه البرازيلي رينيير خيسوس إلى جيرونا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وسينتقل خيسوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ابن الـ20 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من فلامينجو البرازيلي في 2019 مقابل 30 مليون يورو.

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خرج رينيير معارا إلى بوروسيا دورتموند لمدة موسمين.

وشارك البرازيلي مع النادي الألماني في 39 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

ولم يلعب رينيير أي مباراة مع الفريق الأول مع ريال مدريد ولكنه شارك في ثلاث مباريات لفريق الكاستيا سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

وفاز خيسوس مع منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

وسيكون رينيير ثاني برازيلي يغادر ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الحالي بعد مارسيلو.

وقد يتبعه كاسيميرو الذي أصبح قريبا من الانتقال لمانشستر يونايتد حسب الصحف الإسبانية والإنجليزية في صفقة ستتكلف 60 مليون يورو بجانب 10 ملايين كإضافات.

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