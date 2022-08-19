فان دايك عن مواجهة مانشستر يونايتد: سنفعل كل شيء للفوز هناك

أقر فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول أنّ المباراة أمام مانشستر يونايتد ستكون ممتعة بسبب البداية غير الجيدة التي يعيشها كلا الفريقين.

ويحل ليفربول ضيفا على نظيره مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك للموقع الرسمي: "سنفعل كل ما يمكننا القيام به من أجل الفوز هناك".

وأضاف "على مر السنين ثُبت أنه من الصعب علينا الفوز هناك وكانت نتيجة الموسم الماضي رائعة، لا يمكنني الانكار".

وتابع "كانت لديهم بداية صعبة للدوري، ونحن أيضا لذلك ستكون مباراة ممتعة".

وأردف "إنهم فريق جيد في رأيي، لديهم لاعبون جيدون في جميع أنحاء الملعب، ومن الواضح أنهم ليسوا في وضع جيد من حيث الثقة لكنها المباراة المثالية بالنسبة لهم لتغيير الوضع".

وأكمل "لكننا لن ننظر إلى الخصم بل أنفسنا وسنعمل بجد لنتأكد أننا جاهزون لتلك المباراة".

وأتم "ستكون مباراة صعبة، لكن نأمل أن نستعيد بعض اللاعبين ونحقق أداءً جيدا".

ولم يحقق ليفربول ومانشستر يونايتد أي فوز حتى الآن في الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين، إذ يمتلك الريدز نقطتين من تعادلين فيما لا يحمل الشياطين الحمر أي نقاط بعد خسارتين.

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