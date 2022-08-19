دوري المؤتمر الأوروبي - فوز فياريال ووست هام وفيورنتينا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

حقق فيورنتينا الإيطالي ووست هام الإنجليزي وفياريال الإسباني الفوز في نهائي الملحق لـ دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023.

وفاز فيورنتينا على تيفنتي الهولندي بنتيجة 2-1 على ملعب أرتميو فرانكي، لقاء هو الأول للبنفسجي في المسابقات الأوروبية من 2002 يوم منذ 2017.

وتقدم الفيولا مبكرا عن طريق الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس في الدقيقة الثانية.

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وأضاف البرازيلي أرتور كابرال الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 65 سجل البديل التشيكي فاكلاف سيرني هدف تقليص الفارق للضيوف.

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ويلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل على دي جروليش فيسته معقل تيفنتي لحسم التأهل مع العلم أن قاعدة الهدف خارج القواعد ألغيت.

وفي ملعب لندن الأولمبي تفوق وست هام بنتيجة 3-1 على فيبورج الدنماركي.

تقدم الإيطالي جيانلوكا سكاماكا لوست هام في الدقيقة 23، مسجلا أول أهدافه مع فريقه الجديد.

وأضاف جاريد بوين في الدقيقة 64، وقلص بوندي جنسين النتيجة بهدف في الدقيقة 69.

وقبل 12 دقيقة على نهاية القلاء أضاف مايكل أنطونيو الذي شارك بدلا من سكاماكا الهدف الثالث من صناعة سعيد بن رحمة.

وانتصر فياريال على هايدوك سبليت الكرواتي بنتيجة 4-2 على ملعب لا سيراميكا في إسبانيا.

وتقدم الضيوف أولا في الدقيقة الثانية عن طريق ستيبي بييك.

لكن رد الغواصات الصفراء جاء عنيفا، فسجل خوسيه موراليس هدف التعادل في الدقيقة 14.

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وسجل ماركو ليفايا بالخطأ في مرماه هدف فياريال الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 36 أضاف موراليس الهدف الثالث، تبعه جيرارد مورينو بالهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وسجل الإيطالي ماركو فوساتي هدف هايدوك الثاني من ركلة جزاء قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.

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