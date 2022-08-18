أمنية رئيس إيسترن تتحقق.. تعادل سلبي بين الجونة وغزل المحلة

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

الجونة - غزل المحلة

تمنى نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني نهاية لقاء الجونة وغزل المحلة بالتعادل السلبي، فتحقق له ما أراد بالفعل على ملعب خالد بشارة في الجولة 31 من الدوري المصري.

وصّرح رئيس النادي قائلا لقناة صدى البلد: "أتمنى أن تنتهي مباراة الجونة وغزل المحلة بالتعادل ليدعم موقفنا في البقاء بالدوري".

إيسترن صاحب الـ 29 نقطة أصبح بعد التعادل متساويا مع الجونة بنفس الرصيد في المركز الخامس عشر.

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بينما ظل غزل المحلة مُطاردا من شبح الهبوط برصيد 31 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

التشكيل

بدأ المالاجشي أرنو في هجوم الجونة، فيما بدأ عبده يحيى في هجوم غزل المحلة.

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وصف المباراة

باغت إسلام عبد النعيم جناح الجونة مرمى الغزل بتسديدة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس في الدقيقة 8.

ضغط الجونة تواصل، محمود الشبراوي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها عمرو شعبان وتابعها محمود الشبراوي بتسديدة مرة ثانية ولكن مرت لخارج الملعب في الدقيقة 26.

وبعد 10 دقائق سدد ناصر ناصر كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

مع بداية الشوط الثاني سدد أرنو الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى في الدقيقة 55.

بعد 10 دقائق سدد محمد نجيب الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عمرو شعبان.

ولم يشكل الغزل أي خطورة على مرمى عماد السيد، فكاد أن يستقبل هدفا عكسيا قاتلا لكن الكرة مرت أعلى العارضة بقليل ليظل التعادل سائدا وبه تحقق أمنية رئيس إيسترن كومباني ويشتعل صراع الهبوط أكثر.

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الجونة غزل المحلة في الدوري المصري،الجونة، الدوري المصري إيسترن كومباني
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