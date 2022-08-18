الدوري الأوروبي - في مشاركة كوكا الأولى.. أولمبياكوس يتعادل مع أبولون
الخميس، 18 أغسطس 2022 - 21:53
كتب : FilGoal
تعادل أولمبياكوس اليوناني مع مضيفه أبولون القبرصي بهدف لكل فريق في ذهاب الدور النهائي للملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي.
وشهدت المباراة ظهور المهاجم المصري أحمد حسن كوكا للمرة الأولى بقائمة أولمبياكوس في مباراة رسمية هذا الموسم.
تقدم رانجيلو جانجا لصالح أبولون في الدقيقة 18.
فيما تعادل هوانج إين بيوم للضيوف في الدقيقة 29.
وشارك كوكا في الدقيقة 67 على حساب المغربي يوسف العربي.
ويخوض أولبمياكوس مباراته المقبلة في الدوري اليوناني ضد جيانينا يوم الأحد 21 أغسطس.
ويلعب النادي اليوناني مباراة الإياب ضد أبولون يوم الخميس 25 أغسطس.
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