الفوز الأكبر للأخضر منذ 69 عاما.. المصري يقسو على الإسماعيلي برباعية في دربي القنال

حقق المصري فوزه الأكبر على الإسماعيلي منذ 69 عاما بالفوز بنتيجة 4-1 في دربي القنال ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري.

ويعد ذلك أكبر فوز للمصري على الإسماعيلي في الدوري منذ عام 1953 والتي انتهت حينها بنتيجة 5-2.

سجل أهداف المصري: إلياس الجلاصي (ثنائية) وعمرو مرعي وحسن علي، فيما سجل خالد النبريص هدف الإسماعيلي الوحيد.

فوز هو الأول للمصري على الإسماعيلي بعد 3 مباريات دون فوز في دربي القنال انتهت 2 منها بفوز الدراويش وتعادل سلبي.

وارتقى المصري 3 مراكز من الثاني عشر للتاسع برصيد 36 نقطة، وتراجع الإسماعيلي بفارق الأهداف عن المصري بعدما تساويا في النقاط.

اللقاء شهد تواجد حسام حسن المدير الفني للمصري في المدرجات بسبب إيقافه للحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

كما حضر وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأولمبي في المدرجات لتقديم تقرير لروجيرو ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب.





































التشكيل

بدأ محمد عبد اللطيف "جريندو" كظهير أيمن في تشكيل المصري.

فيما غاب عبد الرحمن مجدي بسبب الإصابة عن هجوم الإسماعيلي.

وقاد أوستن أموتو وعمرو مرعي هجوم المصري، بينما بدأ محمد الشامي وأحمد مصطفى في هجوم الدراويش.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة خاصة من المصري، إذ ارتطمت ركنية الفريق البورسعيدي بظهر محمد الشامي لاعب الإسماعيلي وارتدت من القائم الأيمن للدراويش في الدقيقة 11.

بعد 4 دقائق انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، تدخل عنيف للغاية من محمد هاشم على رأس أوستن أموتو، أشهر معه الحكم بطاقة حمراء مباشرة.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى على الإسماعيلي، سدد التونسي إلياس الجلاصي ركلة حرة مباشرة بطريقة أرضية صاروخية سكنت شباك محمد فوزي في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 19 شارك باهر المحمدي بدلا من محمد مخلوف، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 22 بعد خطأ ارتكبه على حدود منطقة الجزاء.

تلك المرة سدد إلياس الجلاصي كرة رائعة من ركلة ثابتة لم يتحرك لها محمد فوزي في الدقيقة 24.

ثنائية الجلاصي رفعت رصيده إلى 5 أهداف في الدوري بقميص المصري.

باهر المحمدي سقط في أرض الملعب في الدقيقة 32 متأثرا بإصابة عضلية وخرج وعوضه محمود عبد العاطي "دونجا".

في الدقيقة 27 صوب أموتو كرة صاروخية أرضية مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 44 استغل حسن علي خروج محمد فوزي الخاطئ وسجل في الشباك الخالية الهدف الثالث للمصري في اللقاء.

هدف جاء بعد 42 تمريرة متتالية للاعبي المصري، الخامس لحسن علي في الدوري الموسم الحالي.

مع الثواني الأولى من الشوط الثاني كاد أحمد مصطفى أن يقلص الفارق للإسماعيلي برأسية لكنه كرته مرت أعلى العارضة.

ورد المصري بالهدف الرابع في الدقيقة 59، عرضية من إيزي إيميكا ورأسية من عمرو مرعي لتسكن الكرة الشباك.

وكاد أحمد الشيخ البديل أن يزيد من تقدم المصري، لكنه أهدر فرصة انفراد ومن ثم مرر إلى عمرو مرعي بينية متقنة لكن تسديدة الأخير جاءت في الشباك الخارجية.

وقبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء سجل البديل الفلسطيني خالد النبريص هدف تقليص الفارق للإسماعيلي بعدما حول عرضية محمد عادل في الشباك، لتمر الدقائق التالية دون خطورة وتنتهي المباراة بفوز المصري.

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