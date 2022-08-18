بيلد: بوروسيا دورتموند يرفض التعاقد مع رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن رفض بوروسيا دورتموند الألماني لفكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن جورجي مينديش وكيل أعمال رونالدو قد عرض خدماته على دورتموند، نظرا لرغبة النجم البرتغالي في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

ولكن الرد لم يكن ما ينتظره معسكر صاروخ ماديرا، حيث أوضحت إدارة دورتموند أن النادي لا يملك اهتماما بضمه.

ويرى دورتموند أن رونالدو -37 عاما- كبيرا للغاية من الناحية العمرية، كما أن راتبه في مانشستر يونايتد يفوق ضعف أعلى راتب في النادي الألماني.

ووجد أسود الفيستيفاليا بديلا لمهاجمه المصاب سيباستيان هالر على المدى القصير، وهو أنتوني موديست، وبالتالي لا توجد ضرورة لإجراء تعاقد بهذا الحجم.

وانضم رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قبل أن ينهي الشياطين الحمر الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وسجل رونالدو 24 هدفا في 39 مشاركة بقميص يونايتد منذ عودته.

ومنذ ذلك الوقت ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية نظرا لرغبته في الاستمرار بدوري الأبطال.

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