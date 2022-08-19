إلياس الجلاسي: أشعر بالراحة في المصري.. وأعتذر لـ الإسماعيلي وجماهيره

الجمعة، 19 أغسطس 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

إلياس الجلاصي - المصري - الإسماعيلي - الصور من حساب المصري

قدم التونسي إلياس الجلاسي لاعب المصري اعتذاره للنادي الإسماعيلي وجماهيره عقب نهاية مباراة الفريقين بالدوري المصري.

وقاد الجلاسي فريقه المصري البورسعيدي للفوز على الإسماعيلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب ضمن الجولة 31 من الدوري.

وقال الجلاسي عبر أون تايم سبورتس: "أسعدنا جمهور بورسعيد وأعتذر للنادي الإسماعيلي وجماهيره يبقى فريق كبير وعريق".

أخبار متعلقة
كوميك بوك - الجانب الآخر.. حكاية حسام عرفات التي وضعته في منزلة الملهمين دوري NBA - ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز ماركا تكشف موعد الكشف الطبي لـ كاسيميرو قبل الانتقال لـ مانشستر يونايتد حمزة الجمل بعد الخسارة من المصري: الضربة التي لا تقتلني تزدني قوة

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يقوم بمجهود كبير مع الفريق من أجل توفير المستحقات وإن شاء الله القادم أفضل".

وتابع "الفوز رفع الضغط عن الفريق وفي المباريات المقبلة سنواصل الظهور بشكل جيد وسنلعب بشكل أفضل".

وشدد "أشعر بالراحة في المصري وسواء حصلت على أموالي أو لم أحصل أنا مستمر مع الفريق وإن شاء الله الموسم المقبل الفريق يتواجد في مركز يليق به في الدوري".

وحقق المصري فوزه الأكبر على الإسماعيلي منذ 69 عاما بالفوز بنتيجة 4-1 في دربي القنال ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري.

ويعد ذلك أكبر فوز للمصري على الإسماعيلي في الدوري منذ عام 1953 والتي انتهت حينها بنتيجة 5-2.

سجل أهداف المصري: إلياس الجلاسي (ثنائية) وعمرو مرعي وحسن علي، فيما سجل خالد النبريص هدف الإسماعيلي الوحيد.

ويعد ذلك أكبر فوز للمصري على الإسماعيلي في الدوري منذ عام 1953 والتي انتهت حينها بنتيجة 5-2.

وارتقى المصري 3 مراكز من الثاني عشر للتاسع برصيد 36 نقطة، وتراجع الإسماعيلي بفارق الأهداف عن المصري بعدما تساويا في النقاط.

طالع أيضا:

توتي: هذا سعر صلاح الآن

كوكا يشارك لأول مرة مع أولمبياكوس

فريق جديد يرفض رونالدو

أمنية رئيس إيسترن تحقق

دربي القنال أخضر

النادي المصري الإسماعيلي إلياس الجلاسي
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة بيومي أمام الأهلي إيسترن كومباني: نطالب بالعدالة فقط.. ونتحفظ على زيارة علام للاتحاد السكندري خبر في الجول - الأهلي يتم اتفاقه مع شادي حسين وميسي.. وسيراميكا كليوباترا يرغب في ثنائي الأحمر خبر في الجول - الأهلي يفاوض إنبي من أجل مصطفى شلبي.. وخلاف على مقابل الصفقة نهى الصلح لـ في الجول: دجلة يستهدف لقب أبطال إفريقيا.. وطموحنا كتوأم لا يتوقف عند اللعب لإيطاليا عضو لجنة الكرة بالاتحاد: لا نمانع الحل الودي مع حسام عاشور بعثة منتخب الناشئين تطير إلى الجزائر استعدادا لـ كأس العرب عبد المنصف: أدرس التراجع عن قرار الاعتزال.. ومواجهة الزمالك أهدأ بعد تحقيق الفوز
أخر الأخبار
شكوك حول مشاركة بيومي أمام الأهلي 16 دقيقة | الكرة المصرية
بثلاثية.. سقوط مدوِ لتشيلسي أمام ليدز 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - ستونز أساسي لأول مرة.. ومحرز على مقاعد البدلاء 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيسترن كومباني: نطالب بالعدالة فقط.. ونتحفظ على زيارة علام للاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تكليف الشركة الراعية للبحث عن وديتين خلال معسكر فيتوريا الأول ساعة | منتخب مصر
انتهت في إنجلترا - ليدز (3)-(0) تشيلسي.. سقوط مدوي لتشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يتم اتفاقه مع شادي حسين وميسي.. وسيراميكا كليوباترا يرغب في ثنائي الأحمر 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يفاوض إنبي من أجل مصطفى شلبي.. وخلاف على مقابل الصفقة 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خروج الاتحاد.. موقف فرق صراع الهبوط في الدوري المصري 4 وكيل أعمال بالدي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الأهلي