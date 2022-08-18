دوري NBA - ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز

وقع أسطورة السلة الأمريكية ليبرون جيمس على تجديد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز لمدة عامين.

ليبرون الذي كان ينتهي تعاقد بنهاية الموسم المقبل، أصبح ينتهي في موسم 2024-25.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فأن ليبرون سيحصل على 111 مليون دولار أمريكي عقب التجديد.

النجم البالغ 37 عاما يرتدي قميص ليكرز منذ 2018.

وبدأ ليبرون مسيرته مع كليفلاند كافليرز بين 2003 و2010 وثم انضم إلى ميامي هيت حتى 2014.

ثم قضى 4 مواسم أخرى مع كليفلاند كافليرز قبل الانتقال لـ لوس أنجلوس ليكرز.

وحصد ليبرون في مسيرته لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA 4 مرات آخرها عام 2020 وجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية 4 مرات وأفضل لاعب في البطولة 4 مرات أيضا.

كما تواجد في تشكيل كل نجوم الدوري الأمريكي 18 مرة بين 2005 وحتى 2022.

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