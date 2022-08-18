حمزة الجمل بعد الخسارة من المصري: الضربة التي لا تقتلني تزدني قوة

علق حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي على خسارة فريقه على يد منافسه المصري بنتيجة 4-0.

وحقق المصري فوزه الأكبر على الإسماعيلي منذ 69 عاما بالفوز بنتيجة 4-1 في دربي القنال ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري.

وقال الجمل عبر أون تايم سبورتس: "مطالب بالتماسك كمدرب للفريق خاصة في حالة الهزيمة. الضربة التي لاتقتلني تزيدني قوة".

وأضاف "المصري فريق كبير ولديه دوافع عالية وبحث عن النقاط الثلاثا لتحسين مركزه في الدوري ويستحقوا الفوز".

وتابع "الفريق مر بظروف قاسية خلال المباريات الأخيرة وبدأ الإجهاد والغصابات يضربا اللاعبين".

وواصل "ظروف المباراة أيضا لم تكن عادية، خطأ وطرد يعقبه هدف ثم هدف يعقبه إصابة باهر المحمدي، كذلك عانينا من غياب عبد الرحمن مجدي للإصابة وشارك محمد دسوقي وهو يعاني من بعض الآلام".

ويعد ذلك أكبر فوز للمصري على الإسماعيلي في الدوري منذ عام 1953 والتي انتهت حينها بنتيجة 5-2.

سجل أهداف المصري: إلياس الجلاصي (ثنائية) وعمرو مرعي وحسن علي، فيما سجل خالد النبريص هدف الإسماعيلي الوحيد.

ويعد ذلك أكبر فوز للمصري على الإسماعيلي في الدوري منذ عام 1953 والتي انتهت حينها بنتيجة 5-2.

وارتقى المصري 3 مراكز من الثاني عشر للتاسع برصيد 36 نقطة، وتراجع الإسماعيلي بفارق الأهداف عن المصري بعدما تساويا في النقاط.

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