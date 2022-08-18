ماركا تكشف موعد الكشف الطبي لـ كاسيميرو قبل الانتقال لـ مانشستر يونايتد

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

كاسيميرو - ريال مدريد

يقترب البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من الانتقال لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كاسيميرو سيخضع للفحص الطبي غدا الجمعة بعد الحصول على إذن من ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن الاتفاق بين الناديين لا يزال أقرب إلى 70 مليون يورو من 60 مليون يورو.

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وذكر سيرخيو سانتوس صحفي منصة Relevo الإسبانية أن اجتماعًا دار بين كاسيميرو وفلورنتينو بيريز رئيس النادي مساء أمس الأربعاء في المدينة الرياضية "فالديبيباس".

وأوضح بيريز لـ كاسيميرو أن ريال مدريد ليس في حاجة للبيع، لكنه في الوقت ذاته ترك الاختيار لـ كاسيميرو ليقرر مصيره.

ويميل كاسيميرو، وفقًا للتقرير، للموافقة على عرض مانشستر يونايتد الذي وصفته تقارير صحفية عدة بالجنوني.

ويمتلك كاسيميرو عقدًا مع ريال مدريد حتى 2025، بينما يعرض عليه مانشستر يونايتد عقدًا لـ 5 أعوام.

وأوضحت التقارير أن الراتب السنوي المعروض على كاسيميرو يبلغ 20 مليون يورو، وهو ضعف ما يتقاضاه في ريال مدريد تقريبًا، مما يضمن له الحصول على 100 مليون يورو لو وافق على عقد الـ 5 سنوات مع الشياطين الحمر.

ورغم امتلاك كاسيميرو شرطًا جزائيًا في عقده مع ريال مدريد يبلغ مليار يورو، إلا أن النادي الملكي لن يمنع خروج لاعبه لو كانت تلك رغبته.

وأوضح تقرير Relevo أن مانشستر يونايتد ينوي عرض 60 مليون يورو لشراء كاسيميرو، فيما يرغب ريال مدريد في الحصول على 80 مليون يورو، وأن الأقرب أن يلتقي الفريقان عند نقطة الـ 70 مليون يورو.

كاسيميرو (30 عامًا) انضم إلى ريال مدريد في 2013 قادمًا من ساو باولو البرازيلي.

ولعب كاسيميرو معارًا لـ بورتو موسم 2014\2015ِ، وبعد عودته حجز مكانًا أساسيًا في وسط ريال مدريد وشكّل شراكة حديدية مع لوكا مودريتش وتوني كروس، ثلاثي أطلق عليه كارلو أنشيلوتي "مثلث برمودا".

وخاض كاسيميرو 336 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 29.

وفاز لاعب الوسط البرازيلي بـ 18 بطولة مختلفة مع ريال مدريد، من ضمنها دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وانتدب ريال مدريد هذا الصيف الفرنسي أورليان تشواميني قادمًا من موناكو، ومن المنتظر أن ينافس كاسيميرو.

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