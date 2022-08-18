نقطة لكل فريق.. فيوتشر ينفرد بالمركز الرابع وسيراميكا لا يعرف الفوز للمباراة السادسة

ارتقى فيوتشر للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري فيما فشل سيرايمكا كليوباترا في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي.

وتعادل فيوتشر أمام سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 الدوري المصري.

وسجل عمر كمال هدف التقدم لنادي فيوتشر قبل أن يعادل شادي حسين النتيجة ويسجل هدف سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we والسلام.

فيوتشر تعادل للمباراة الثانية على التوالي بنفس النتيجة، إذ تعادل مع سموحة بهدف مقابل هدف بالجولة الماضية

فيما استمر غياب سيراميكا كليوباترا عن تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي منذ الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد.

أحداث المباراة

بدأ نادي فيوتشر المباراة بهجوم ضاغط على مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد رفعت وأيمن الصفاقسي.

وترجم عمر كمال ضغط فريقه إلى هدف التقدم عند الدقيقة 21 بعد توغل رائع داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا وتسديدة قوية سكنت شباك عامر عامر.

وحاول سيراميكا كليوباترا تعديل النتيجة بعد تسديدة قوية من كوامي بونسو تصدى لها محمود عبد الرحيم "جنش" ببراعة".

وبعد محاولات مكثفة نجح شادي حسين في تسجيل هدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية على الطائر مستغلا تمريرة باسم مرسي في الدقيقة "79".

وأنقذ عامر عامر فرصة الهدف القاتل لنادي فيوتشر بعد عرضية رائعة من أحمد رفعت حولها أشرف مجدي بتسديدة قوية وتصدى لها عامر عامر في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 50 في المركز الرابع.

فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 36 في المركز الحادي عشر.

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