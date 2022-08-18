نقطة لكل فريق.. فيوتشر ينفرد بالمركز الرابع وسيراميكا لا يعرف الفوز للمباراة السادسة

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

سيراميكا وفيوتشر

ارتقى فيوتشر للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري فيما فشل سيرايمكا كليوباترا في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي.

وتعادل فيوتشر أمام سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 الدوري المصري.

وسجل عمر كمال هدف التقدم لنادي فيوتشر قبل أن يعادل شادي حسين النتيجة ويسجل هدف سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we والسلام.

أخبار متعلقة
صاحب الأرض لم يفز تحت قيادته.. معروف يدير مباراة فاركو والزمالك تحكيميا خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة تقرير: الاتفاق تم.. رحيل ألكاسير يفتح باب فياريال أمام كافاني الدوري الأوروبي - في مشاركة كوكا الأولى.. أولمبياكوس يتعادل مع أبولون

فيوتشر تعادل للمباراة الثانية على التوالي بنفس النتيجة، إذ تعادل مع سموحة بهدف مقابل هدف بالجولة الماضية

فيما استمر غياب سيراميكا كليوباترا عن تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي منذ الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد.

أحداث المباراة

بدأ نادي فيوتشر المباراة بهجوم ضاغط على مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد رفعت وأيمن الصفاقسي.

وترجم عمر كمال ضغط فريقه إلى هدف التقدم عند الدقيقة 21 بعد توغل رائع داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا وتسديدة قوية سكنت شباك عامر عامر.

وحاول سيراميكا كليوباترا تعديل النتيجة بعد تسديدة قوية من كوامي بونسو تصدى لها محمود عبد الرحيم "جنش" ببراعة".

وبعد محاولات مكثفة نجح شادي حسين في تسجيل هدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية على الطائر مستغلا تمريرة باسم مرسي في الدقيقة "79".

وأنقذ عامر عامر فرصة الهدف القاتل لنادي فيوتشر بعد عرضية رائعة من أحمد رفعت حولها أشرف مجدي بتسديدة قوية وتصدى لها عامر عامر في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 50 في المركز الرابع.

فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 36 في المركز الحادي عشر.

طالع أيضا:

توتي: هذا سعر صلاح الآن

كوكا يشارك لأول مرة مع أولمبياكوس

فريق جديد يرفض رونالدو

أمنية رئيس إيسترن تحقق

دربي القنال أخضر

فيوتشر سيراميكا كليوبترا الدوري المصري
نرشح لكم
إلياس الجلاصي: أشعر بالراحة في المصري.. وأعتذر لـ الإسماعيلي وجماهيره كوميك بوك - الجانب الآخر.. حكاية حسام عرفات التي وضعته في منزلة الملهمين حمزة الجمل بعد الخسارة من المصري: الضربة التي لا تقتلني تزدني قوة صاحب الأرض لم يفز تحت قيادته.. معروف يدير مباراة فاركو والزمالك تحكيميا خبر في الجول - تفاصيل تعاقد الزمالك مع زكريا الوردي.. وموعد إعلان الصفقة أمنية رئيس إيسترن تتحقق.. تعادل سلبي بين الجونة وغزل المحلة الفوز الأكبر للأخضر منذ 69 عاما.. المصري يقسو على الإسماعيلي برباعية في دربي القنال انتهت في الدوري - فيوتشر (1) (1) سيراميكا كليوباترا.. نقطة لكل فريق
أخر الأخبار
دوري المؤتمر الأوروبي - فوز فياريال ووست هام وفيورنتينا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلياس الجلاصي: أشعر بالراحة في المصري.. وأعتذر لـ الإسماعيلي وجماهيره 19 دقيقة | الكرة المصرية
كوميك بوك - الجانب الآخر.. حكاية حسام عرفات التي وضعته في منزلة الملهمين 23 دقيقة | الكرة المصرية
دوري NBA - ليبرون جيمس يجدد تعاقده مع لوس أنجلوس ليكرز ساعة | NBA
حمزة الجمل بعد الخسارة من المصري: الضربة التي لا تقتلني تزدني قوة ساعة | الكرة المصرية
ماركا تكشف موعد الكشف الطبي لـ كاسيميرو قبل الانتقال لـ مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإسباني
نقطة لكل فريق.. فيوتشر ينفرد بالمركز الرابع وسيراميكا لا يعرف الفوز للمباراة السادسة ساعة | الكرة المصرية
صاحب الأرض لم يفز تحت قيادته.. معروف يدير مباراة فاركو والزمالك تحكيميا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 متى يتوج الزمالك بالدوري المصري رسميًا؟ قد تنتهي المنافسة بعد 4 أيام 3 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة