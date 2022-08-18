صاحب الأرض لم يفز تحت قيادته.. معروف يدير مباراة فاركو والزمالك تحكيميا

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

الحكم محمد معروف - تقنية الفيديو - الزمالك - المقاولون العرب

يدير محمد معروف مباراة فاركو والزمالك تحكيميا في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على فاركو غدا الجمعة في السادسة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية.

ويعاون معروف كل من: هاني عبد الفتاح وسامي هلهل.

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فيما يتواجد وليد عبد الرازق كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ويعاونه محمد الشناوي.

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وأدار معروف 15 مباراة في الدوري الموسم الحالي وأشهر خلالها 73 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار لفاركو 3 مباريات، فخسر الفريق من فيوتشر والأهلي والاتحاد.

بينما أدار للزمالك مباراتين، وحقق الأبيض خلالها الفوز بالفوز على سيراميكا كليوباترا والمصري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 19 أغسطس.

وينطلق اللقاء في السادسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام المباراة على استاد الإسكندرية.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

وكان الزمالك قد واجه فاركو مرتين هذا الموسم في مسابقة الدوري وكأس الرابطة.

وفاز فاركو في كأس الرابطة بهدفين دون مقابل.

بينما في الدوري تعادل الفريقان بدون أهداف.

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