تمهيدا لقيد طارق حامد.. اتحاد جدة يعلن رفع منع القيد

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي

أعلن اتحاد جدة عن إغلاق قضيتين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ورفع منع التسجيل عن النادي السعودي.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وكان فيفا قد أصدر قرارا بمنع اتحاد جدة من تسجيل اللاعبين بسبب مستحقات متأخرة على النادي لصالح الثنائي الصربي ألكسندر بريجوفيتش وألكسندر بيزيتش.

وكتب أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة في "تويتر": "تم بحمد الله إغلاق القضية الأولى للاعب بريجوفيتش بمبلغ مليون وثمانمائة واثنان وأربعون ألف يورو وتبقى القضية الثانية بمبلغ 10 ملايين يورو تقريبًا أعان الله النادي على سدادها وتم إغلاق القضية الثانية للاعب بيزيتش بمبلغ مليون وستمائة ألف دولار وتم رفع منع التسجيل من الفيفا".

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وينتظر اتحاد جدة الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية لقيد الصفقات الصيفية بشكل رسمي.

وتعاقد اتحاد جدة مع الرباعي طارق حامد قادما من الزمالك وأحمد شراحيلي قادما من الشباب في صفقتي انتقال حر وضم الثنائي زكريا هوساوي من صفوف أُحد وهيلدر كوستا من ليدز يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتشترط اللوائح السعودية الحصول على شهادة الكفاءة المالية والوفاء بجميع الالتزامات المالية قبل السماح بقيد اللاعبين الجدد.

يذكر أن لجنة الاحتراف السعودية قد عاقبت اتحاد جدة بالحرمان من القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع إيقاف المهاجم المغربي 4 أشهر بعد شكوى نادي النصر. (طالع التفاصيل).

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