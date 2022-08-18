تصفيات أمم إفريقيا - التعليق الأول من ميكالي بعد قرعة المنتخب الأوليمبي

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 17:11

كتب : أحمد الخولي

الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي

أدلى روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بأول تعليق بعد قرعة تصفيات أمم إفريقيا التي أقيمت اليوم.

وأوقعت القرعة الفراعنة في مواجهة مع الفائز من مواجهة بوتسوانا وإي سواتيني في الدور الثاني بعد إعفاء 18 منتخبا من بينهم مصر من خوض الدور الأول.

وقال ميكالي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "بعد الاطلاع على القرعة فإننى أري أنه ليس من السهل الحكم على المنافسين من الظاهر".

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وأضاف "سنقوم بالتحليل الفنى الدقيق للمنافسين من خلال معرفة نقاط القوة والضعف قبل أن نصدر أحكاما لأن كرة القدم لا تعترف بالأحكام المسبقة لابد أن نتعرف عمليا على منافسينا، سنتعامل بواقعية فى كل مرحلة لكننا لابد أن نعمل جيدا على أن نترك انطباعا لديهم بأننا منتخب قوى يمتلك طموح الدفاع عن أحلامه".

وأتم "أعلم جيدا أن مصر اسم كبير ولا يقبل الجمهور سوى التواجد فى مصاف الكبار وسأبذل قصاري جهدى مع مجموعة العمل، ولابد أن يعلم الجمهور أننا هنا من أجل إنجاز مهمة كبيرة لاسعادهم وسنعمل ليلا ونهارا من أجل تحقيق الحلم".

منافسو مصر

وتواجه مصر الفائز من بوتسوانا وإي سواتيني ضمن مباريات الدور الثاني، ذهابا أحد أيام 21 إلى 23 أكتوبر خارج مصر، بينما لقاء الإياب في مصر بالفترة من 28 إلى 30 بالشهر نفسه داخل مصر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث يلعب أمام الفائز من منتخبي زامبيا وسيراليون.

ويقام ذهاب وإياب الدور الثالث في الفترة من 20 إلى 29 مارس المقبل.

وحال تخطي الدور الثالث يتأهل المنتخب إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة إفريقيا في المغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى بينما يخوض الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي من أجل التأهل لأولمبياد باريس.

من هو ميكالي؟

ويقود البرازيلي روجيرو ميكالي المنتخب الأولمبي ويعاونه وائل رياض بينما عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض وعصام الحضري كلا من تياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

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