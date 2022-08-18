كأس العرب للناشئين - عمر سيد معوض يقود قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة

أعلن محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب الناشئين (مواليد 2006) قائمة الفريق المشارك في كأس العرب تحت 17 عاما.

وتشارك مصر في البطولة التي من المقرر أن تقام بالجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويقود عمر سيد معوض قائمة منتخب الناشئين والتي أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة محمد وهبة.

وتضم القائمة 23 لاعبا، جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تام - عمر كامل - نور عمر.

خط الدفاع: محمد نبيه - عبدالرحمن علي - أحمد محمد عابدين - علي نوفل - محمد سمير - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: يوسف إسلام - محمد السيد - مروان محمود - محمد عبدالناصر - إبراهيم عادل - محمد وليد - علي إيهاب - هشام مصطفى - محسن أشرف - عمر سيد معوض - عمر خضر - أحمد فؤاد.

خط الهجوم: حسام عادل - أيمن أمير عبد العزيز.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة من المسابقة رفقة منتخبات السعودية وسوريا ولبنان.

وكان منتخب مصر للشباب قد شارك في بطولة كأس العرب التي أقيمت في السعودية.

وحصد شباب منتخب مصر المركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية أمام السعودية بركلات الترجيح.

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