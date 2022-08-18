الكومي: أزمة وقف القيد بسبب المجلس السابق.. ونستهدف دعم الجماهير للخروج من الأزمة

يرى يحىى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي أن أزمة وقف القيد المهدد به النادي بسبب أخطاء المجلس السابق.

ويستهدف الكومي حل دعم ومساندة الجماهير من أجل الخروج من تلك الأزمة.

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس: "نحمد الله على خروج الإسماعيلي من دائرة الخطر، الجمهور كان له دور أساسي في ذلك الأمر".

وكشف "إن شاء الله يستمر الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، ولكن القرار سيتم اتخاذه بشكل نهائي عقب نهاية الموسم".

وتابع الكومي "حمزة الجمل تعاقده حتى نهاية الموسم المقبل، وأيضا نريد استمرار حسني عبد ربه في منصبه".

وبسؤاله عن القيد أجاب رئيس الإسماعيلي "أزمة وقف القيد نتيجة أخطاء المجلس السابق، لا يمكننا تحمل تلك الأرقام".

وكشف الكومي "نستهدف الآن أمامنا هو اللجوء لحل دعم الجماهير، نادي دورتموند كان يعاني من أمر مشابه وعاد بدعم الجمهور وهذا الأمر ليس عيبا".

أما عن سوق الانتقالات فأوضح "هناك عروض نستلمها بشأن باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ولكن في الحقيقة لم يصلنا عرض رسمي مباشر حتى الآن".

واختتم يحيى الكومي تصريحاته "نطالب بأرقام كبيرة من أجل الاستغناء عن الثنائي بكل صراحة، وذلك ليس للتعجيز، ولكن لرؤيتنا أنهما من أفضل اللاعبين في مصر".

ويلعب الإسماعيلي في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس أمام المصري ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق.

ولم يخسر الدراويش في آخر أربع مباريات خاضهم الفريق في الدوري إذ حقق الفوز في ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة.

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