البحث عن القصة الحقيقية.. نتفليكس تطلق وثائقي "أزمة فيجو" عن صفقة القرن

أعلنت منصة "نتفليكس" عن عرض وثاقي تحت عنوان "أزمة فيجو" بدايةً من 25 أغسطس الجاري.

ونشرت نتفليكس إعلانًا ترويجيًا للوثائقي عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الإعلان الترويجي لويس فيجو، وبيب جوارديولا، وفلورنتينو بيريز، وباولو فوتري، وجوزيه فييجا وكيل فيجو السابق.

ويتناول الوثائقي كواليس صفقة القرن عندما انضم فيجو إلى ريال مدريد قادمًا من الغريم التاريخي برشلونة عام 2000.

ويظهر في الإعلان لقطات من الكراهية التي تعرض لها فيجو من جماهير برشلونة بعد انتقاله إلى العدو الأزلي.

ويقول الوكيل فييجا في الوثاقي أنه "وقع على عقد مبدئي مع بيريز قبل توليه رئاسة ريال مدريد"، ثم يظهر فيجو في المشهد التالي بكلمة "أكذوبة".

وينتهي الإعلان الترويجي بعبارة واحدة يقولها فيجو ثم يكررها بيريز: "أنا بطل القصة وأنا أعرف كل التفاصيل".

وكانت صفقة انتقال فيجو إلى ريال مدريد قد هزت عالم كرة القدم قبل 22 عامًا، إذ وعد بيريز بجلبه للنادي الملكي حال فوزه برئاسة الميرنجي.

ونجح بيريز في الفوز بالانتخابات في مفاجأة مدوية، واستقدم فيجو في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم وقتها بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

وكان فيجو فائزًا بالكرة الذهبية مع برشلونة وأحد قادة الفريق ومعشوق الجماهير الأول.

ويقدّم لكم FilGoal.com نقلًا كاملًا لتفاصيل الوثائقي فور بثه عبر نتفليكس الأسبوع المقبل.

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