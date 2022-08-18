تليجراف: يونايتد يستهدف ضم حارس إيفرتون

يستهدف مانشستر يونايتد ضم أسمير بيجوفيتش حارس إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة تليجراف.

ويرغب يونايتد في ضم حارس بديل لديفيد دي خيا بعد رحيل دين هندرسون إلى نوتنجهام فورست هذا الموسم.

وذكر تقرير تليجراف أن يونايتد سيواجه صعوبة للتعاقد مع بيجوفيتش لأن فرانك لامبارد مدرب إيفرتون مصمم على الاحتفاظ به في جوديسون بارك.

وسيحتاج إيفرتون للعثور على بديل مناسب للحارس البوسني قبل أن يُسمح له بالانتقال إلى يونايتد، حسب التقرير.

وانتقل الحارس المخضرم الصيف الماضي إلى ميرسيسايد حيث كان بديلا لجوردان بيكفورد ولعب ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي وبعض مباريات الكؤوس.

وينتهي عقد بيجوفيتش - 35 عاما - مع إيفرتون الصيف المقبل.

في السياق نفسه، كشفت جريدة بليك السويسرية يوم الأربعاء وجود اهتمام من قبل مانشستر يونايتد بضم يان سومر حارس بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

الحارس السويسري يأتي من ضمن خيارات عديدة يراقبها الفريق الإنجليزي، حسب الجريدة السويسرية.

وأوضح التقرير أن هناك عدة أندية أخرى أيضا من الدوري الإنجليزي مهتمين بضم سومر.

صاحب الـ 33 عاما يمتد عقده مع الفريق الألماني حتى 2025 لذلك فقط يستمر مع ناديه ولا يرحل خلال فترة الانتقالات.

سومر انضم لمونشنجلادباخ في 2014 قادما من بازل السويسري ويلعب كحارس أساسي للفريق منذ ذلك الوقت.

وتزامل سومر مع محمد صلاح ومحمد النني حين كانا يلعبان في صفوف بازل.

وشارك حارس سويسرا مع فريقه خلال الموسم الماضي في 36 مباراة، حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات ودخل مرماه 63 هدفا.

صحيفة ميرور الإنجليزية كانت قد أشارت أيضا إلى أن إريك تين هاج يريد التعاقد مع إيان ميسيلييه حارس ليدز يونايتد ليكون حارس المستقبل بعد رحيل دي خيا.

ولكن ليدز يرفض التفاوض مع أي فريق بشأن الحارس الفرنسي ويعتبره غير قابل للمساس، حسب تقارير عديدة.

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