الولاية الثانية.. عموتة مديرا فنيا لـ الوداد

أعلن نادي الوداد المغربي برئاسة سعيد الناصيري تعيين حسين عموتة مديرا فنيا للفريق خلفا لوليد الركراكي.

ويتولى عموتة قيادة الوداد الفنية للمرة الثانية في مسيرته بعد الولاية الأولى التي استمرت لمدة عام من يناير 2017 وحتى يناير من العام الذي يليه.

وكشف الوداد أن التعاقد مع عموتة جاء بعد الاتفاق على جميع الأهداف للفترة المقبلة.

ويأتي في مقدمة تلك الأهداف هي مواصلة الريادة على المستوى المحلي والقاري.

ومن المقرر أن يتم تقديم هموتة رسميا للجماهير ووسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة.

ويقود عموتة منتخب المغرب للمحليين منذ أغسطس 2019 وحتى الآن.

وحقق المدرب المغربي لقب بطولة أمم إفريقيا للمحليين في العام الماضي مع منتخب بلاده، بينما ودع كأس العرب من ربع النهائي أمام الجزائر بركلات الترجيح.

وسبق لعموتة أن درب فريق الوداد ونجح في قيادته للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2017 والتتويج بلقب الدوري المغربي كذلك قبل رحيله عن صفوف الفريق.

وكان الركراكي قد رحل عن الوداد بعدما حقق لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

كما قاد الوداد لتحقيق لقب الدوري المغربي بعد صراع شرس مع الرجاء حتى الجولات الأخيرة فيما خسر كأس العرش المغربي في المباراة النهائية.

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