تشيلسي يتوعد مشجعه الذي عامل سون بعنصرية

توعد نادي تشيلسي مشجعه الذي عامل سون هيونج مين جناح توتنام بعنصرية خلال لقاء الفريقين هذا الأسبوع بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.

حين كان الكوري الجنوبي يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال اللقاء قام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلي عرق مهاجم توتنام.

وأفاد نادي تشيلسي في بيان نشره يوم الخميس: "يجد نادي تشيلسي لكرة القدم أي شكل من أشكال السلوك العنصري بغيضا تماما، وليس له مكان في تشيلسي أو في أي من مجتمعاتنا".

وأضاف البيان "لطالما جعل نادي تشيلسي موقفه الذي لا يتسامح فيه مطلقًا مع السلوك العنصري واضحًا للغاية، ومع ذلك لا يزال هناك بعض الحمقى الذين يربطون أنفسهم بهذا النادي باسم المشجعين، الأمر الذي يخزي تشيلسي ومدربيننا ولاعبينا ومشجعينا الحقيقيين".

وأتم البيان "نحن نحقق في هذا الحادث، وإذا تم إثبات التهمة، فسيواجه هذا الشخص أقوى إجراء تأديبي من النادي".

سون تعرض من قبل لإساءة عنصرية من جماهير مانشستر يونايتد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل 2021، وقام النادي بإيقاف المشجعين الثلاثة المتورطين.

بينما اتخذ تشيلسي إجراءت قوية في 2019 ضد مشجع عامل رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي في ذلك الوقت بعنصرية، وأعلن حظره من حضور مباريات الفريق مدى الحياة.

مباراة تشيلسي وتوتنام كانت على صفيح ساخن، وبعدها أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه سيحقق مع توماس توخيل مدرب تشيلسي بخصوص تعليقاته على أنتوني تايلور حكم مباراته الأخيرة ضد توتنام هوتسبر.

وكان توخيل غاضبا للغاية عقب تعادل توتنام في الوقت القاتل بهدف هاري كين، لتنتهي المباراة بهدفين لكل فريق.

وقال توخيل إن تايلور يجب ألا يدير مباريات لتشيلسي في المستقبل.

وأضاف "يمكنني أن أؤكد أن غرفة ملابسنا بالكامل تفكر بنفس الشيء".

ويأتي غضب تشيلسي ضد الحكم بسبب عدم احتسابه لمخالفة ضد رودريجو بنتانكور لصالح كاي هافيرتز في بداية هدف توتنام الأول.

وأسفرت هذه الاعتراضات عن الشجار الأول بين توخيل ومدرب توتنام أنطونيو كونتي، لينال كل منهما الإنذار الأول.

وفي نهاية المباراة طرد الثنائي عقب شجار أكثر عنفا، ولكن البطاقة الحمراء لا تعني الإيقاف التلقائي بالنسبة لهما.

أما فيما يخص هذا الشجار، فقد أعلن الاتحاد الإنجليزي توجيه الاتهام للثنائي بخرق المادة E3 من اللوائح، معتبرا أن سلوكهما لم يكن لائقا.

وتم منح الثنائي مهلة إلى 18 أغسطس 2022 للرد على الاتهامات، قبل إعلان العقوبة الرسمية.

وسيراجع الاتحاد الإنجليزي لقطات الواقعة وتقرير الحكم قبل أن يقرر أي عقوبات تجاه الثنائي.

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