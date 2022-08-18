سينضم إلى والده.. إعارة مهاجم مانشستر سيتي إلى ستوك

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

أجمل صور موسم الدوري الإنجليزي

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس انتقال مهاجمه الشاب ليام ديلاب إلى ستوك سيتي.

وأوضح النادي أن لاعبه الشاب سيقضي موسم 2022-2023 في صفوف ستوك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وخضع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما للكشف الطبي يوم الأربعاء.

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وأوضحت تقارير أن ستوك سيتي تفوق على عدة أندية كانت ترغب في ضم اللاعب هذا الصيف.

ويلعب ستوك سيتي في دوري القسم الثاني بإنجلترا، وحقق 4 نقاط من أول 4 مباريات بالموسم الجديد.

اللاعب سينضم إلى والده روري ديلاب الذي يعمل في منصب المدرب المساعد لستوك سيتي.

ولعب ديلاب الأب في أكثر من فريق في إنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.

A celebration of Rory Delap and an early-Prem Stoke side neutrals loved - NewsTimes.com.ng

المهاجم الشاب شارك عدة مرات في مباريات الكؤوس تحت قيادة بيب جوارديولا.

يذكر أن سيتي ضم إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز هذا الصيف.

فيما تخلي عن جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج.

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