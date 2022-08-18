تقارير: آمال برشلونة تنتهي.. ودخول سان جيرمان في صفقة بيرناردو سيلفا

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي وريال مدريد

تحطمت آمال برشلونة على صخرة واقع مانشستر سيتي ويبدو أنّ انتقال بيرناردو سيلفا إلى النادي الكتالوني غير ممكن.

وحسبما نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن خروج بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي هذا الصيف أصبح معقدا بعد تأخر برشلونة في عملية الشراء.

برشلونة حرص هذا الصيف على تدعيم الفريق بـ 5 صفقات وكان بيرناردو سيلفا من ضمن خططهم مع تواجد رغبة في التخلص من فرينكي دي يونج.

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الأمور لم تسر كما أراد النادي الكتالوني ولم يستطع حتى اللحظة تقديم عرضا إلى مانشستر سيتي الذي حدد سلفا 100 مليون يورو للتخلي عن سيلفا.

صحيفة "ذا أثليتك" أكدت على التقارير الإسبانية وأشارت إلى أن الجناح البرتغالي استسلم لفكرة البقاء في الدوري الإنجليزي ويركز الآن على مانشستر سيتي.

هل هناك عروض آخرى؟

نشر موقع "le10sport" الفرنسي أنّ باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض 70 مليون يورو إلى مانشستر سيتي من أجل سيلفا.

وتتزامن تلك الخطوة من النادي الفرنسي في ظل انهيار عملية الانتقال بين برشلونة ومانشستر سيتي.

وعلى الرغم من أن المبلغ يبدو بعيدا عما يريده الفريق السماوي إلا أنّ باريس عقد العزم لاتخاذ خطوة جدية نحو التعاقد مع اللاعب.

سيلفا (27 عاما) انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو صيف 2017 في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

وخاص البرتغالي خلال الموسم الماضي 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

وشارك سيلفا مع مانشستر سيتي خلال مباراتي الفريق في الدوري الإنجليزي بديلا بواقع 37 دقيقة فقط.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور جولتين برصيد 6 نقاط بعد مواجهة وست هام يونايتد وبورنموث على الترتيب.

ويستعد الفريق السماوي لمواجهة نيوكاسل يونايتد الأحد المقبل على ملعب سانت جيمس بارك في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.

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