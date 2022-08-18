التشولو الصغير إلى الجنوب.. نابولي يضم جيوفاني سيميوني

أعلن نادي نابولي عن التعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني سيميوني قادمًا من هيلاس فيرونا في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر فيرونا أن الصفقة تمت بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع إجبارية الشراء حال تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان سيميوني المُلقَب بـ "التشولو الصغير" على غرار والده دييجو بابلو سيميوني، قد انضم معارًا إلى فيرونا قادمًا من كالياري في 2021.

واشترى فيرونا عقد سيميوني بالكامل هذا الصيف من كالياري مقابل 10,5 ملايين يورو، قبل أن يعيره مباشرةً إلى نابولي.

وخاض سيميوني مع فيرونا 36 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 6 أهداف.

المهاجم البالغ 27 عامًا بدأ مسيرته في ريفر بليت وحصد معه كوبا ليبرتادوريس 2014، ثم لعب معارًا لـ بانفيلد الأرجنتيني.

وبدأ سيميوني مغامرته في الدوري الإيطالي من بوابة جنوى في 2016 وسجل معه 13 هدفًا في موسمه الأول، لينتقل إلى فيورنتينا حيث قضى موسمين سجل خلالهما 22 هدفًا، ومنه انتقل إلى كالياري في 2019.

ويمتلك سيميوني 5 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وبات سيميوني سابع صفقة صيفية لـ نابولي بعد المدافع الكوري كيم مين جاي القادم من فناربخشة، والكاميروني أندري زامبو أنجيسا المنتقل نهائيًا من فولام، وظهير أوروجواي ماتياس أوليفرا القادم من خيتافي، والجناح الجورجي كفيتشا كفاراتسكيليا المنضم من دينامو باتومي، والمدافع النرويجي ليو أوستيجارد القادم من برايتون، والحارس سالفاتوري سيريجو المنضم من جنوى.

ويعوض سيميوني رحيل الهداف التاريخي البلجيكي دريس ميرتنز الذي انضم إلى جالاتاسراي.

كما فقد نابولي في خط الهجوم جناحه وقائده لورينزو إنسيني الذي تحوّل إلى الدوري الأمريكي MLS.

وبدأ نابولي الدوري الإيطالي هذا الموسم بفوز عريض على فيرونا نفسه بخماسية مقابل هدفين، مباراة غاب عنها سيميوني بسبب اقتراب رحيله عن الفريق.

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