المنتخب الأولمبي ينتظر تحديد خارطة الطريق إلى أولمبياد باريس

يتابع الجهاز الفني للمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وتقام ظهر اليوم الخميس قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات إفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب يونيو 2023، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك في التصفيات 39 منتخبا، يتأهل منهم ثمانية منتخبات بينها المغرب الذي تأهل مباشرة باعتباره البلد المضيف.

ويتنافس باقي المنتخبات على سبعة مقاعد للتأهل إلى نهائيات إفريقيا.

وتقام بطولة إفريقيا في المغرب ويتأهل منها الثلاثة منتخبات الأولى بينما يخوض الرابع ملحق مع نظيره الآسيوي من أجل التأهل لأولمبياد باريس.

وتم إعفاء 18 منتخبا من بينهم منتخب مصر حامل اللقب، ليبدأ مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل.

واجتمع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي مع وائل رياض وعصام الحضري بعد قرار تعيينهما في جهازه الفني.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي بجانب وائل رياض وعصام الحضري كلا من تياجو كونيا وليوناردو فاجونيدس وجواو بيدرو.

ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما قاد راقصي السامبا لأول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات كرة القدم بتاريخهم.

ميكالي (53 عامًا) كان مديرًا فنيًا للبرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح في فك العقدة التاريخية وتوج بالذهبية.

وأشرف ميكالي خلال مسيرته على تدريب لاعبين كبار أمثال نيمار جونيور، وجابرييل جيسوس، وماركينيوس.

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