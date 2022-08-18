بعد إخباره بأنه الخيار الثالث.. أس: لاعب ريال مدريد يفكر في عرض نوتنجهام فورست

يرغب نوتنجهام فورست في التعاقد مع ألفارو أودريوزولا لاعب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أودريوزولا عاد إلى ريال مدريد الصيف الحالي بعد قضائه موسم واحد على سبيل الإعارة في صفوف فيرونتينا الإيطالي.

ويبدو أن الظهير الأيمن لم يقنع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بشكل كامل خلال الفترة التحضيرية للفريق قبل بداية الموسم.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن نوتنجهام فورست أصبح أول الراغبين في ضم اللاعب الذي بات منفتحا على مغادرة الفريق هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أنّ أودريوزولا قرر الاستماع إلى العروض المقدمة إليه بعدما أخبره أنشيلوتي بأنه الخيار الثالث في التشكيل بعد داني كارفخال ولوكاس فاسكيز.

صاحب الـ26 عاما كان انتقل إلى ريال مدريد عام 2018 قادما من ريال سوسيداد، قبل أن يخرج معارا لـ بايرن ميونيخ في 2020.

وفاز أودريوزولا مع ريال مدريد بألقاب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

ولم يلعب أوديوزولا سوى 20 دقيقة فقط خلال الفترة التحضيرية للفريق هذا الصيف في لاس فيجاس أمام برشلونة.

ولم يظهر الظهير الإسباني في التشكيل الأساسي لـ أنشيلوني في أولى جولات الدوري الإسباني أمام ألميريا.

وشارك أودريوزولا بقميص فيرونتينا الموسم الماضي في 27 مباراة سجل خلالها هدف وصنع آخر.

نوتنجهام الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي أبرم هذا الصيف 15 صفقة، ويعتبر السويسري ريمو فرويلر أحدث الوجوه المنصمة قادما من أتالانتا الإيطالي.

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