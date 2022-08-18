حارس إيسترن كومباني: علاء عبد العال درس الأهلي جيدا.. وتركيزنا على البقاء في الدوري

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 11:36

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي ضد إيسترن كومباني

كشف عمرو حسام حارس مرمى إيسترن كومباني أن علاء عبد العال المدير الفني درس الأهلي جيدا وهو ما ساهم في الخروج بنتيجة إيجابية أمام في الدوري.

وتعادل إيسترن كومباني أمام الأهلي سلبيا بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري، وساهم تألق عمرو حسام في خروج فريقه بنقطة من المباراة.

وقال عمرو حسام عبر قناة أون تايم سبورتس: "استعدينا بشكل جيد جدا لمواجهة نادي كبير بحجم الأهلي".

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وكشف حارس إيسترن كومباني "درس علاء عبد العال فريق الأهلي جيدا، وأبلغنا متى ندافع ومتى نهاجم".

وأضاف عمرو حسام "أتمنى أن يوفقنا الله ويكلل مجهودنا بالاستمرار في الدوري".

وتابع "كنت في نادي إنبي ولكن الظروف لم تخدمني ولم ألعب فانتقلت إلى إيسترن كومباني".

وشدد "أشكر علاء عبد العال الذي كان له دورا كبيرا في أدائي ومشاركتي مع الفريق".

واختتم عمرو حسام تصريحاته "عقدي مع إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات وهدفي البقاء مع الفريق في الدوري وذلك هو تركيزي حاليا".

ويحتل إيسترن كومباني المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويلعب إيسترن كومباني مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين.

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