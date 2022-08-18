علاء عبد العال: الأهلي قوي بناشئيه ولولا تألق لطفي لفزنا.. واعتذار وعتاب للصباحي

شدد علاء عبد العال المدير الفني لـ إيسترن كومباني، على قوة الأهلي رغم إراحته لأغلب لاعبيه الأساسيين.

وفرض إيسترن كومباني التعادل على الأهلي دون أهداف مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 للدوري المصري.

وصرّح عبد العال عبر أون تايم سبوتس 1: "كان هدفنا عدم الخسارة وعملنا على حصد نقطة، ولولا تألق علي لطفي لفزنا بالنقاط الثلاث".

وأكمل: "أشكر اللاعبين الذين يلعبون تحت ضغوط نفسية كبيرة، أعمارهم صغيرة، مودي ناصر وعماد ميهوب مواليد 2001، وأغلب اللاعبين يشاركون في الدوري المصري لأول مرة".

وتابع: "الأهلي مهما كان ومهما أراح لاعبيه، فإنه اسمه النادي الأهلي، كما أنه فاز على الاتحاد والمصري والمقاصة بنفس اللاعبين، وسواريش بدأ في وضع يده على اللاعبين".

وواصل: "لاعبو الأهلي الصغار لديهم دوافع كبيرة ويرغبون في إثبات أنفسهم، النقطة أمام الأهلي مكسب، ليس حقيقيًا أن الأهلي ضعيف، بل إنه قوي بناشئيه، وفاز بكأس مصر 1985 أمام الزمالك عندما لعب بالناشئين، اسمه وشعبيته وتاريخه كفيلة بأن يلعب بأي أحد".

وأشار: "عمرو حسام قام بمباراة كبيرة، لكن هذا مستواه في باقي المباريات أيضا وليس اليوم فقط، أشكر مدرب حراس المرمى، وعمرو يكمل دور زملائه".

وأوضح: "حزين لأن بعض اللاعبين لم يكونوا على المستوى، لكني أعذرهم بسبب الضغوط النفسية الكبيرة".

وكشف: "اعتراضي على لقطة لمسة اليد في اللحظات الأخيرة من المباراة بسبب أنها كانت تسديدة بعيدة ولمسة اليد لم تغير من قوة الكرة أو اتجاهها، وكنا نلعب بنقص عددي، أعتذر لـ محمد الصباحي وقد قدّم مباراة كبيرة، لكني أعاتبه على لقطة الطرد".

وأتم: "طالما عاد لتقنية الفيديو في لقطة طرد محمد الصالح، فكان عليه أيضًا مراجعة المخالفة التي لصالحنا في بداية الهجمة، ولكني خسرت الآن لاعبًا مهمًا في المباراة المقبلة".





























وعطل إيسترن كومباني فريق الأهلي لصالح الزمالك متصدر الدوري، ليصل فريق المدرب علاء عبد العال إلى النقطة 29 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري.

ووصل الأهلي إلى النقطة 63 في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

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