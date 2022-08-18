مواعيد مباريات الخميس 18 أغسطس 2022 – 3 صدامات ساخنة في الدوري.. وحدث تاريخي

الخميس، 18 أغسطس 2022 - 10:07

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

تستمر منافسات الجولة 31 للدوري المصري الممتاز اليوم الخميس، بـ 3 صدامات ساخنة جديدة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 18 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في السادسة والنصف مساءً وضمن صراع الهبوط، يحل غزل المحلة ضيفًا على الجونة، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 3 بتعليق حاتم بطيشة.

وفي نفس التوقيت يلعب المصري أمام الإسماعيلي في دربي القنال، مباراة تُبَث عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق بلال علام.

وفي التاسعة مساءً يلتقي فيوتشر وسيراميكا كليوباترا عبر أون تايم سبورتس 2، بتعليق محمد الكواليني.

دوري أبطال آسيا

وفي ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، يستقبل دايجو الكوري الجنوبي مواطنه جيونبك هيونداي موتورز في العاشرة صباحًا، مباراة تُنقل عبر SSC 7 والكأس 5.

وفي نفس الدور، يحل يوكوهاما مارينوز الياباني ضيفًا على مواطنه فيسيل كوبي في الواحدة ظُهرًا، مباراة تُنقل أيضًا عبر SSC 7 والكأس 5.

الدوري الأوروبي

وضمن منافسات الدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي، تقام 10 مباريات ضمن جولة الذهاب.

ويحل أولمبياكوس اليوناني فريق أحمد حسن "كوكا" ضيفًا على جاره أبولون ليماسول القبرصي في السابعة مساءً.

وفي التاسعة مساءً يستقبل أوستريا فيينا النمساوي نظيره فناربخشة التركي.

دوري المؤتمر الأوروبي

وكذلك ضمن منافسات الدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي، تُقام 21 مباراة اليوم الخميس.

وفي أبرز الصدامات يستقبل فياريال الإسباني نظيرهايدوك سبليت الكرواتي في التاسعة إلا ربع مساءً.

كما يستقبل وست هام يونايتد الإنجليزي منافسه فيبورج الدنماركي في نفس التوقيت.

ويحل جل فيشنتي البرتغالي ضيفًا على ألكمار الهولندي في التاسعة مساءً.

دوري أبطال أوروبا للسيدات

وتشهد منافسات السيدات القارية في أوروبا حدثًا تاريخيًا لكرة القدم المصرية ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات.

وتشارك المصرية شروق السيد لاعبة وادي دجلة السابقة مع فريقها أوليمبيا كلوج الروماني في مواجهة جلنتوران بيلفاست الأيرلندي الشمالي، كأول مصرية في تاريخ البطولة، بالخامسة مساءً.

ويلعب ريال مدريد الإسباني أمام شتورم جراتس النمساوي في التاسعة مساءً.

كما يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره توميرس توران الكازخستاني في نفس التوقيت.

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