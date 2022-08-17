الدرجة الثانية - لمواجهة فكرة دوري المحترفين.. المنصورة يتزعم تجمع أندية بحري

دعا محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة، رؤساء أندية القسم الثاني بالمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية"، بجانب أندية الدقهلية، وذلك للاجتماع لمناقشة القرارات الأخيرة التي أعلنها اتحاد الكرة بشأن إقامة دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي المنصورة عن انعقاد الاجتماع يوم السبت المقبل في مقر نادي المنصورة.

وأوضح البسيوني أن "الدعوة لاقت قبولا كبيرا من رؤساء أندية بحري، إذ رحب رؤساء الأندية بقبول الدعوة لاتخاذ قرار جماعي، خاصة بعد إعلان اتحاد الكرة قرارا بتطبيق دوري المحترفين فى الموسم بعد المقبل، وهو ما سيؤدي إلى اختفاء الأندية الجماهيرية".

كان اتحاد الكرة المصري قد قرر تطبيق دوري المجموعة الواحدة خلال موسم 2023-2024. دوري المجموعة الواحدة هو نظام قرر اتحاد الكرة اعتماده في الدرجة الثانية، إذ ستضم 18 فريقا بدلا من 24، بحيث سيتكون من ثلاثة أندية هابطة من الممتاز، وثلاثة فرق صاعدة من القسم الثالث، بجانب 12 فريقا من الدرجة الثانية بمعدل أول 4 أندية من كل مجموعة.

البسيوني أتم تصريحاته "نادي المنصورة واحد من أكبر الأندية الجماهيرية في وجه بحري، وله دوره في التنسيق مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بمجموعة وجه بحري وأنديه الدقهلية لاتخاذ موقف في هذا الموضوع والخروج منه بتوصيات يتم رفعها لاتحاد الكرة".

يذكر أن نادي المنصورة لعب لآخر مرة في الدوري الممتاز موسم 2009/2010، قبل أن يهبط ويفشل في الصعود منذ ذلك الحين.

واحتل المنصورة المركز الـ11 في ترتيب مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية عن الموسم الماضي. نفس المجموعة التي صعد فريق حرس الحدود عنها إلى الدوري الممتاز.

ويقود المنصورة حاليا المدرب أحمد ساري في مهمة لإعادة الفريق البرتقالي إلى الدوري الممتاز.

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