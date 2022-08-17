تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يضع قدما في دور المجموعات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

بنفيكا

وضع بنفيكا البرتغالي قدمًا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد في ملعب ميسكي إيم في بولندا.

بنفيكا تقدّم بعد مرور 10 دقائق بتسديدة صاروخية رائعة من ظهيره الأيمن البرازيلي جيلبرتو جونيور.

وأضاف الضيوف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 37 بواسطة جونسالو راموس بعد تمريرة البرازيلي ديفيد نيريس.

أخبار متعلقة
تصفيات دوري أبطال أوروبا - بنفيكا يتأهل لمواجهة دينامو كييف وأيندهوفن يقصي موناكو بنفيكا يبدأ حملة استعادة اللقب الغائب بالفوز على أروكا تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يستعرض أمام ميتلاند.. والتعادل يحسم قمة موناكو وأيندهوفن

ورفع راموس رصيده إلى 7 أهداف في 5 مباريات مع بنفيكا هذا الشهر.

وأقيمت المباراة في مدينة وودج البولندية بسبب الحرب القائمة في أوكرانيا.

وتقام مباراة الإياب في ملعب النور يوم 23 أغسطس المقبل، ويكفي بنفيكا فيها الخسارة بفارق هدف ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة أخرى، تعادل كاراباج الأذربيجاني أمام فيكتوريا بلزن التشيكي دون أهداف في ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في باكو.

ويستضيف فيكتوريا بلزن مباراة الإياب في ملعبه يوم 23 أغسطس المقبل، ويتأهل الفائز بأي نتيجة إلى دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتقام قُرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم 25 أغسطس المقبل.

وينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر المقبل، ويُختتم يوم 2 نوفمبر قبل التوقف الدولي لخوض منافسات كأس العالم.

اقرأ أيضا:

موعد الجولتين المقبلتين للدوري المصري

مفاجأة مدوية منتظرة في المونديال

حوار مثير لـ تركي آل الشيخ مع التشيرينجيتو

طلائع الجيش يفوز بنتيجته المفضلة

إيمري يغلق الباب في وجه برشلونة

فيكتوريا بلزن بنفيكا كاراباج دوري أبطال أوروبا تصفيات دوري أبطال أوروبا دينامو كييف
نرشح لكم
أبطال أوروبا - أناستاسيوس يحيي آمال رفاق تريزيجيه أمام كوبنهاجن.. وتعادل مثير بين رينجرز وأيندهوفن انتهت تصفيات أبطال أوروبا - كوبنهاجن (2) (1) طرابزون.. نهاية المباراة تريزيجيه في قائمة طرابزون لأول اختبار بدوري أبطال أوروبا تصفيات دوري أبطال أوروبا - بنفيكا يتأهل لمواجهة دينامو كييف وأيندهوفن يقصي موناكو تطبيق تقنية التسلل النصف آلي في دوري أبطال أوروبا تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يستعرض أمام ميتلاند.. والتعادل يحسم قمة موناكو وأيندهوفن حقق كل شيء.. بطولات محمد صلاح مع ليفربول تصفيات أبطال أوروبا - في غياب كوكا مجددا.. سقوط هائل لـ أولمبياكوس أمام ماكابي حيفا
أخر الأخبار
موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري.. القنوات الناقلة 28 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يضع قدما في دور المجموعات 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هدية جديدة للأبيض.. إيسترن كومباني يُعطل الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
انضم لقلعة الملك.. الشارقة يتعاقد مع ألكاسير 57 دقيقة | الوطن العربي
أبطال إفريقيا - نهى الصلح تقود سيدات دجلة للفوز على غليزان الجزائري ساعة | الكرة الإفريقية
دوري NBA - ذا أثليتك: ليبرون جيمس يجدد عقده مع ليكرز براتب خرافي ساعة | NBA
ميلا الجديد؟ أسامواه جيان يعود لكرة القدم ويسعى للمشاركة في كأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - رامي عبد اللطيف مديرا فنيا لمنتخب السيدات 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بوجود الرباعي المصري.. كاف يعلن الأندية الحاصلة على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول – رئيس الاتحاد القطري يصل مصر الخميس لتوقيع عقد كأس سوبر لوسيل 4 في الجول يكشف ثلاثي يريده الأهلي من بيراميدز.. والطلبات المالية لإبرام الصفقة