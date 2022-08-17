تصفيات أبطال أوروبا – بنفيكا يضع قدما في دور المجموعات

وضع بنفيكا البرتغالي قدمًا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد في ملعب ميسكي إيم في بولندا.

بنفيكا تقدّم بعد مرور 10 دقائق بتسديدة صاروخية رائعة من ظهيره الأيمن البرازيلي جيلبرتو جونيور.

وأضاف الضيوف هدفًا ثانيًا في الدقيقة 37 بواسطة جونسالو راموس بعد تمريرة البرازيلي ديفيد نيريس.

ورفع راموس رصيده إلى 7 أهداف في 5 مباريات مع بنفيكا هذا الشهر.

وأقيمت المباراة في مدينة وودج البولندية بسبب الحرب القائمة في أوكرانيا.

وتقام مباراة الإياب في ملعب النور يوم 23 أغسطس المقبل، ويكفي بنفيكا فيها الخسارة بفارق هدف ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة أخرى، تعادل كاراباج الأذربيجاني أمام فيكتوريا بلزن التشيكي دون أهداف في ملعب توفيق بهراموف الجمهوري في باكو.

ويستضيف فيكتوريا بلزن مباراة الإياب في ملعبه يوم 23 أغسطس المقبل، ويتأهل الفائز بأي نتيجة إلى دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتقام قُرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم 25 أغسطس المقبل.

وينطلق دور المجموعات يوم 6 سبتمبر المقبل، ويُختتم يوم 2 نوفمبر قبل التوقف الدولي لخوض منافسات كأس العالم.

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