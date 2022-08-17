انضم لقلعة الملك.. الشارقة يتعاقد مع ألكاسير

أعلن نادي الشارقة الإماراتي عن تعاقده مع الإسباني باكو ألكاسير قادمًا من فياريال في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم ألكاسير إلى الشارقة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويتضمن العقد خيار الشراء بشكل نهائي مع نهاية الإعارة الصيف المقبل.

ابتسـم .. ألكاسيـر ينضم للمـ👑ـلك 🚨 | نرحب بانضمام المهاجم الدولي الإسباني " Paco Alcácer " ( 28 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي فياريال #نادي_الشارقة pic.twitter.com/DyuCtvb2Th — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 17, 2022

وانضم ألكاسير إلى فياريال في صيف 2020 قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 23 مليون يورو.

وخاض ألكاسير 76 مباراة مع فياريال، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 12.

وساهم ألكاسير في تتويج فياريال بالدوري الأوروبي 2021، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

الكاسر الإسباني؛ أهلا بك في قلعة المـ👑ـلك#نادي_الشارقة pic.twitter.com/z2DqSguhM2 — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 17, 2022

وفقد ألكاسير مكانه الأساسي في تشكيل المدرب أوناي إيمري لصالح جيرارد مورينو وبولاي ديا وأرناوت دانجوما وجيريمي بينو بالموسم الماضي.

المهاجم الإسباني صاحب الـ 28 عامًا بدأ مسيرته في فالنسيا وسجل بقميصه 43 هدفًا في 124 مباراة، كما صنع 17 هدفا.

وانتقل ألكاسير إلى برشلونة في صيف 2016 مقابل 30 مليون يورو، وقضى أغلب الوقت كبديل للثلاثي لويس سواريز ونيمار جونيور وليونيل ميسي.

واكتفى ألكاسير بتسجيل 15 هدفًا في 50 مباراة بقميص برشلونة حتى انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في 2018، ليسجل معه 26 هدفا في 47 مباراة.

جـاور ميسي في برشلونة وسجـل بمرمى نوير مع دورتموند وتألق أمام كرستيانو في الأبطال 😎 | عبّر بصورة ( gif ) عن حماسك لظهوره الأول بشعار المـ👑ـلك #نادي_الشارقة pic.twitter.com/8wVhFfy6Bg — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 17, 2022

ويمتلك ألكاسير 19 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، سجل خلالها 12 هدفا.

ولم يتواجد ألكاسير في قائمة لاروخا بأي بطولة كبرى، ويرجع ظهوره الأخير مع بلاده إلى نوفمبر 2019.

ويفتتح الشارقة الدوري الإماراتي يوم 2 سبتمبر المقبل بمواجهة شباب الأهلي دبي.

واحتل الشارقة المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، ويشارك في دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي.

وفاز الشارقة بالدوري الإماراتي 6 مرات تاريخيًا، آخرها عام 2019.

وارتبط اسم فياريال بالتعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد السابق في صفقة مجانية.

كما ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الغواصات الصفراء قريبة من ضم النيجيري عمر صادق مهاجم ألميريا.

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