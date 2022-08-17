انضم لقلعة الملك.. الشارقة يتعاقد مع ألكاسير

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 22:32

كتب : FilGoal

باكو ألكاسير - الشارقة

أعلن نادي الشارقة الإماراتي عن تعاقده مع الإسباني باكو ألكاسير قادمًا من فياريال في سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم ألكاسير إلى الشارقة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويتضمن العقد خيار الشراء بشكل نهائي مع نهاية الإعارة الصيف المقبل.

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وانضم ألكاسير إلى فياريال في صيف 2020 قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 23 مليون يورو.

وخاض ألكاسير 76 مباراة مع فياريال، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 12.

وساهم ألكاسير في تتويج فياريال بالدوري الأوروبي 2021، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

وفقد ألكاسير مكانه الأساسي في تشكيل المدرب أوناي إيمري لصالح جيرارد مورينو وبولاي ديا وأرناوت دانجوما وجيريمي بينو بالموسم الماضي.

المهاجم الإسباني صاحب الـ 28 عامًا بدأ مسيرته في فالنسيا وسجل بقميصه 43 هدفًا في 124 مباراة، كما صنع 17 هدفا.

وانتقل ألكاسير إلى برشلونة في صيف 2016 مقابل 30 مليون يورو، وقضى أغلب الوقت كبديل للثلاثي لويس سواريز ونيمار جونيور وليونيل ميسي.

واكتفى ألكاسير بتسجيل 15 هدفًا في 50 مباراة بقميص برشلونة حتى انتقاله إلى بوروسيا دورتموند في 2018، ليسجل معه 26 هدفا في 47 مباراة.

ويمتلك ألكاسير 19 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، سجل خلالها 12 هدفا.

ولم يتواجد ألكاسير في قائمة لاروخا بأي بطولة كبرى، ويرجع ظهوره الأخير مع بلاده إلى نوفمبر 2019.

ويفتتح الشارقة الدوري الإماراتي يوم 2 سبتمبر المقبل بمواجهة شباب الأهلي دبي.

واحتل الشارقة المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي، ويشارك في دوري أبطال آسيا بالموسم الحالي.

وفاز الشارقة بالدوري الإماراتي 6 مرات تاريخيًا، آخرها عام 2019.

وارتبط اسم فياريال بالتعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد السابق في صفقة مجانية.

كما ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الغواصات الصفراء قريبة من ضم النيجيري عمر صادق مهاجم ألميريا.

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