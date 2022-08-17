دوري NBA - ذا أثليتك: ليبرون جيمس يجدد عقده مع ليكرز براتب خرافي

جدد ليبرون جيمس عقده مع نادي لوس أنجلوس ليكرز لمدة عامين.

وذكر شمس تشارانيا صحفي "ذا أثليتك" أن جيمس الذي يدخل عامه الأخير من عقده مع ليكرز، قد مدد عقده مع النادي حتى 2025.

وأفاد التقرير أن جيمس سيتقاضى ما مجموعه 111 مليون دولار خلال العامين الإضافيين.

العقد الجديد سيجعل جيمس متواجدًا في صفوف ليكرز لمدة 7 سنوات.

وأوضحت شبكة ESPN الأمريكية أن العام الثاني من التجديد يتضمن خيار اللاعب، مما يسمح له بالرحيل وفقًا لرغبته.

Breaking: LeBron James has agreed to a two-year, $97.1 million contract extension – including a player option for the 2024-2025 season, Rich Paul tells @wojespn. James had been entering final year of deal worth $44.5M. pic.twitter.com/GoWSO7euNJ — ESPN (@espn) August 17, 2022

وكان جيمس قد كشف في أبريل الماضي عن رغبته في مجاورة نجله بروني بالعام الأخير من مسيرته.

وقال جيمس: "الشخص الأول على قائمة الذين أرغب في مزاملتهم هو نجلي. أريد أن يكون عامي الأخير في NBA في نفس الفريق مع نجلي".

وأضاف: "أينما كان بروني سأكون أنا، سأفعل أيًا كان ما يتطلبه الأمر للعب عام مع ابني، الأمر لن يتوقف على الأموال وقتها".

ومن المنتظر أن يدخل بروني جيمس "درافت" دوري NBA في 2024، وهو ما يتزامل مع قدرة جيمس الأب على تقرير مصيره مع لوس أنجلوس ليكرز.

ويبلغ بروني جيمس 17 عامًا ويتواجد في مدرسة سيرا كانيون الثانوية، ولم يختر حتى الآن الجامعة التي سينضم إليها.

من جانبه، فاز ليبرون جيمس بلقب دوري NBA 4 مرات في مسيرته أعوام 2012 و2013 و2016 و2020.

وغاب جيمس عن مرحلة الـ Playoffs الموسم الماضي، إذ لم يفز باللقب مع ليكرز إلا في 2020.

وبات جيمس أكثر لاعب حصدًا للأموال في تاريخ NBA بعد عقده الجديد مع ليكرز.

ويفتتح لوس أنجلوس ليكرز موسم NBA المقبل أمام جولدن ستيت يوم 18 أكتوبر.

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