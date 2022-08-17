كرة يد - رامي عبد اللطيف مديرا فنيا لمنتخب السيدات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - كرة يد

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد تعيين رامي عبداللطيف مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول للسيدات.

ويبدأ منتخب مصر للسيدات استعداده للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها السنغال في نوفمبر المقبل.

وكشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد عبر المركز الإعلامي: "قرر مجلس إدارة الاتحاد عقب اجتماع اليوم تعيين الجهاز الفني لمنتخب الشابات 2002 لقيادة منتخب السيدات".

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وأضاف: "قررنا الإبقاء على الجهاز الفني لمنتخب الناشئات مواليد 2004 الحاصل على المركز السابع في بطولة العالم الأخيرة، كما هو بقيادة محمد فرغلي ليواصل رحلته".

ومن المقرر أن يكون تشكيل الجهاز الفني لمنتخب السيدات لكرة اليد على النحو التالي:

رامي عبد اللطيف مديرا فنيا - وليد أبوالعطا مدرب عام - إيمان مرجان مدير إداري - منة الله بدوي أخصائي علاج طبيعي.

ومن المنتظر أن يبدأ المنتخب تجمعه خلال الفترة المقبلة ليعود للمشاركة في البطولات القارية بعد غياب استمر 10 سنوات تقريبا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل في السنغال، ويتأهل منها أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم 2023.

وباتت المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

السنغال – أنجولا – الكاميرون – تونس – الكونغو – كوت ديفوار – المغرب – كاب فيردي – الكونغو الديمقراطية – مدغشقر – غينيا – الجزائر – مصر.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ مشاركات منتخب مصر للسيدات في أمم إفريقيا:

يشارك منتخب مصر للسيدات للمرة 11 في تاريخ أمم إفريقيا.

حقق منتخب السيدات أفضل مركز في النسخة الأولى عندما حقق المركز الثالث من أصل أربعة منتخبات مشاركة.

- نسخة 1974: المركز الثالث

- نسخة 1981: المركز السادس

- نسخة 1983: المركز الثامن

- نسخة 1985: المركز السابع

- نسخة 1987: المركز السادس

- نسخة 1989: المركز الخامس

- نسخة 1991: المركز السابع

- نسخة 2004: المركز السادس

- نسخة 2010: المركز السادس

- نسخة 2012: المركز التاسع

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