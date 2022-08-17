تشكيل إيسترن كومباني - بن عيفية يقود الهجوم أمام الأهلي

دفع علاء عبد العال المدير الفني لـ إيسترن كومباني بالتونسي فراس بن عيفية في هجوم فريقه أمام الأهلي.

ويلعب إيسترن كومباني ضد الأهلي في الجولة الـ31 من الدوري المصري التي تقام بملعب المقاولون العرب.

وجاء تشكيل إيسترن كالآتي:

المرمى: عمرو حسام

الدفاع: أحمد حمزاوي – محمد صالح – أحمد جودة – كمال أبو الفتوح

الوسط: محمد الطرابلسي – مودي ناصر – أحمد متعب – صابر الشيمي

الهجوم: فراس بن عيفية – عماد ميهوب

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، ويأتي إيسترن في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.

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